Jennie風騷出席Met Gala落力賣笑　網民批：唔喺亞洲即刻冇社恐

被譽為「時尚界奧斯卡」的年度盛事Met Gala，於香港時間前日（5日）早上在紐約大都會藝術博物館舉行，本屆大會主題為「時尚是藝術」（Fashion is Art），一眾巨星名流都盛裝出席，亦有不少亞洲面孔亮相。BLACKPINK四位成員以不同風格的造型現身，破天荒四位同時獲邀出席Met Gala。

四位BLACKPINK成員破天荒同時獲邀出席Met Gala。（Getty Images）

Jennie風騷出席Met Gala

成員Jennie以一襲亮麗美人魚裝亮相Met Gala，期間面對鏡頭極為風騷，笑容燦爛之餘，更與不同藝人談笑風生，與過往在亞洲地區出席活動時的表情及態度截然不同。有大批本地網民看到Jennie在Met Gala上的照片後，都忍不住重提她3月來港《Complex Live!》後火速離港被指黑面擺款。

Jennie以一襲亮麗美人魚裝亮相Met Gala。（Getty Images）

Jennie面對鏡頭極為風騷，笑容燦爛。（Getty Images）

Jennie面對外國傳媒都笑面迎人，與出席亞洲活動時經常黑面截然不同。（Getty Images）

Jennie更與不同藝人談笑風生。（Getty Images）

Jennie出席Met Gala活動時笑口常開，一改高冷姿態，非常親民。（Getty Images）

網民批Jennie離開亞洲就沒有社恐

網民看到Jennie笑面迎人的照片後，都忍不住社交平台留言表示過往多次被指黑面都以社恐來包裝根本不成立：「一到歐美舞台，又不社恐了，臭臉亞洲限定」、「她真的開始很像唐人街那種華人阿姨的長相，越來越像了。」、「不管紅不紅，態度很重要。我想問，為什麼她在亞洲跟在歐美的態度差這麼多？」、「唔喺亞洲即刻冇社恐」、「即刻落力賣笑」、「佢原來識笑架？」。

網民看到Jennie笑面迎人的照片後，都忍不住社交平台留言表示過往多次被指黑面都以社恐來包裝根本不成立。（threads）

Jennie 3月離港登機不情願配合地勤除罩被網民轟擺款

當日她以有帽外套、冷帽、黑超、口罩等包到實一實，全程撓著手，要登機時，她從助理手上接過護照和機票再遞給地勤，地勤人員按規矩要求她「露樣」，以核實她和護照上的是同一人，但她似乎不太情願，過了一會才肯脫下黑超，之後拉一拉低口罩，後獲地勤人員放行。當地勤人員把護照歸還Jennie時，她也是沒看過對方一眼，接過就走。在場有粉絲叫喊：「Jennie，bye bye！」她亦未有理會。

要登機時，她從助理手上接過護照和機票再遞給地勤。（IG@jenrubyjanedeukie）

地勤人員按規矩要求她「露樣」，以核實她和護照上的是同一人，但她似乎不太情願。（IG@jenrubyjanedeukie）