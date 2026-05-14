魔音女團｜倪樂琳習慣退讓　佛系性格導演看不過眼：需要時要爭取

TVB真人騷《魔音女團》今周轉入直路，眾人施展渾身解數爭奪6位女團席位，當中24歲的前港姐冠軍倪樂琳（Ellyn）在節目播出以來一直備受關注，亮麗的外貌加上曾做過練習生的經驗，令她成為女團成員大熱人選。雖然被看高一線，但倪樂琳日前接受《香港01》專訪時，坦言特訓期間體力與心理都面臨前所未有的考驗，更披露了陳奐仁（Hanjin）老師對她身形的「Mean爆」評價。



倪樂琳是《魔音女團》的「門面擔當」。（陳順禎 攝）

25歲感慨「老了」 魔鬼特訓體力透支

倪樂琳在參選港姐前曾於內地擔任練習生，並有過短暫的女團經驗，她坦言這些底子的確能令她在參加《魔音女團》帶來少少優勢，但隨著年齡增長，這個優勢已經沒有那麼顯著，「我以前在內地做練習生的時候，最瘋狂是一天可以跳舞跳9個小時。但進了《魔音》之後，我發現自己『老了』，對比當年只得17、18歲，我已經年長了七年，我的身體機能已經不允許我這樣做了，對於一個進入25歲的人來說，要這樣長時間跳舞是挺難的。常說25歲是女生衰老的轉折點，我真的感覺到。」

倪樂琳直言現時體力已經遠遠不及當年17、18歲當練習生的時候。（陳順禎 攝）

倪樂琳選港姐前曾是MORII GIRLS成員。（IG@moriigirls.project）

自稱是「長睡眠者」的倪樂琳，透露拍攝期間睡眠不足，每天平均只睡5、6個小時，就連睡覺時也會夢到自己在跳舞，這種高強度的壓力令她身體吃不消，「有天難得假期陪媽媽逛街，平時都是她跟我說走不動了，但那天是我主動提出要回家休息，因為我的膝頭和腳板底都很痛。」

倪樂琳笑指特訓那段時間，連發夢都夢見自己在跳舞。（陳順禎 攝）

面對鏡頭唱歌成最大弱點

除了體力問題，面對鏡頭唱歌也是倪樂琳的一大難關。本身有學唱歌的她，坦言平時在家裡唱歌其實蠻好聽的，連朋友都讚，但當一個人站在台上，對著鏡頭或人多時就會「怯場」，導致忘記呼吸、聲音顫抖。倪樂琳希望透過這次節目能突破自己的心理關口，將平時在家裡的唱歌實力發揮出來。

倪樂琳在訪問當日即場挑戰了《小幸運》、《心淡》和《搜神記》三首歌曲。（陳順禎 攝）

被陳奐仁下令減6kg：很大打擊

而做得女團，身形同樣很重要。倪樂琳笑指陳奐仁「好衰」老師，一開始就要求她們減肥，跟韓國女團看齊，「他要求我減6kg，他說妳相信我，妳再減6kg，You are look gorgeous！」倪樂琳就跟對方說：「我再減就只剩42kg，得返成棚骨咁！」但陳奐仁堅持，還拿出韓國女團aespa的照片給她看，「他說妳看看aespa，妳如果站在她們旁邊，妳大佢哋兩個Size啊！接著我就覺得很Sad，心想我有那麼肥嗎？很大打擊！」不過倪樂琳笑言最後都不是減了很多，因為她的臉肉不多，飽滿一點上鏡會比較好看，和看上去年輕一點，所以她好努力跟陳奐仁老師「討價還價」，最後減掉2kg交差。

倪樂琳表示她的臉肉不多，飽滿一點上鏡會比較好看，和年輕一點。（陳順禎 攝）

被批「有心理病」

問到倪樂琳覺得自己有何優勢之處？倪樂琳記得冼靖峰（Archie）曾說她是「表演型人格」，「雖然不知他知不知道這是一個貶義詞，但他說他想表達的意思是，覺得我一on show的時候就好想著晒火，狀態突然極好。我覺得這個可能是我優勝地方，有些人on show的時候可能會很緊張、很驚，但我反而是一上台，表現會比平時好。」

倪樂琳在第一round擔任Team B隊長。（IG@ellynngai）

表現更獲韓國導師大讚似將要出道的女團成員。（《魔音女團》節目截圖）

至於不足之處，倪樂琳直言陳奐仁老師的評價相當直接，甚至形容她「有心理病」。倪樂琳解釋，對方說看到她是有自信和有野心，但就指她過度反思、不斷鑽牛角尖尋找自己的缺點；同時亦指她太過「和氣」，為了團體和諧寧願放棄自己想要的東西。「我說我可能比較崇尚中庸之道。他說做這行不可以這樣，鼓勵我要勇敢在鏡頭面前展現真實、搞笑的一面給觀眾看。」

佛系性格拒搶C位

倪樂琳也承認自己習慣退讓、不敢表達野心的性格，源於母親自小的教導。她回憶，有一次分組揀演出服裝，隊友們都在雀躍的揀選漂亮衣服，唯獨她站在一旁，等大家揀完了才去揀剩下的，「可能我比較佛系，但導演看到這一幕就覺得我不夠進取，他跟我說有時需要表現自己，或者需要爭取一些東西的時候，妳就要去爭取，否則大家會見不到妳，所以這方面我都要改善。」

倪樂琳說外界常覺得多女仔的地方就有是非，但她們16個女仔不但沒有是非，還很有「團魂」。（陳順禎 攝）

談到當初網民看完魔音女團MV後，覺得C位是她與莊子璇、宋宛穎和喬美莎之爭，倪樂琳直言通常都是排舞老師安排。至於私下，她直言外界成日覺得多女仔的地方就有是非，但其實大家都很和諧。問到她如果到真的能成團出道時，可想爭奪「C位」？倪樂琳坦言：「想啊，但我覺得要看自己能不能handle得到，如果硬要爭，最後present得不好，搏被人鬧咩，對不對。（但妳是女團「門面擔當」？）之前節目組有問過我們想做什麼，有顏值、C位、Rap、跳舞和唱歌等，沒有什麼人選「門面」，因為大家覺得顏值是最不值一提的實力。」倪樂琳又言節目期間感受到大家都很有「團魂」，還有就是厲害的成員，樂意傳授心得，不會自己收起來；至於能力沒那麼好的，亦不恥下問。

倪樂琳特訓時曾試過跳舞時太投入，不慎插到眼睛，所以節目後部分到決賽的時候，她的眼睛都是紅的。她笑言：「真的很大鑊，差一點就盲，真的想claim工傷。」（IG@ellynngai）

「老粉」留言打氣令其淚目

問到如果最後成功入團出道，最希望聽到觀眾跟她說什麼？倪樂琳坦言：「終於等到妳，等到這個機會了！因為有些網友都會跟我說，妳都不錯，為什麼有一陣子看不到妳在幕前；也有些粉絲說好想再看到我在台上唱歌、跳舞。」而最令倪樂琳感動的是，有一位從她8年前做練習生時期就關注她的粉絲留言打氣，她說起來依然眼濕濕，「原來這8年來他一直沒取消追蹤，默默關注我，之前我贏得港姐冠軍他都沒有「現身」，直至我再有一次次機會追夢，他也很開心，這是令我很驚喜。」

倪樂琳表示有位從她8年前做練習生時期就關注她的粉絲留言打氣，令她非常感動。（陳順禎 攝）

偶像是Blackpink

談到喜愛的女團？倪樂琳毫不掩飾對Blackpink的崇拜，特別是Jennie和Rosé。她希望能學習她們在舞台上的那種自信，「她們身上的自信，是需要實力，才可以展現出來。如果能學到她們的十分之一，我覺得已經可以稱霸『港娛』了！」