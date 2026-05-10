「前TVB御用奸人」內地登台西裝骨骨　網民求保養秘訣：型過以前

現年61歲的駱達華，當年憑《陀槍師姐》「鮑國平」一角成為不少人的童年陰影。自2010年離巢TVB後，駱達華轉戰內地發展，不僅影視作品不斷，更成立自己的「駱達華工作室」，並經常受邀到內地不同城市進行商演，撈得風山水起。近日，有網民在小紅書分享駱達華現身廣東陽江，為一家家居店登台的片段。61歲的他狀態大勇，不僅身形完全冇走樣，更展現出一份親和的「型爆中佬」氣質。

駱達華演精神分裂的翁文成、鮑國平，強姦滕麗名，是很多九十後的童年陰影。（劇照）

駱達華近年在內地撈得風山水起。（微博@駱達華）

登台吸金力強 「御用奸人」變親民男神

從網民上載的片段可見，駱達華當日身穿筆挺西裝，在陽江博皇家居出席活動。雖然年過六旬，但他保養得宜，頭髮濃密，身材依然維持得非常健碩，完全沒有中年發福的跡象。他在台上表現專業，與現場觀眾互動時笑容滿面，昔日銀幕上的兇狠戾氣早已消失殆盡，獲不少網民激讚，更求保養秘訣，紛紛留言：仲型過以前！

好親民！（小紅書截圖）

好親民！（小紅書截圖）

好親民！（小紅書截圖）

現在少了份「奸味」。（微博@駱達華）

駱達華早前回港在赤柱被偶遇。（小紅書圖片）

私下「暖男爸爸」 學霸女兒獲封最美星二代

駱達華雖然在觀眾眼中是大奸人，但現實中的他卻是不折不扣的「顧家男」和「暖男爸爸」，對家庭極具責任感，凡事以妻女為先，早兩年女兒在倫敦大學學院（UCL）畢業，駱達華更特意放下手頭工作，遠赴英國親自見證女兒的畢業禮，全程陪伴在側。出席完畢業禮後，他更與妻女一同在倫敦著名景點打卡留念，溫馨的家庭畫面幸福感拉滿，父女間的深厚感情不言而喻。而且駱欣言除了是學霸，樣子甜美，更有「最靚星二代」稱號，不少網友更主動留言爭做「準女婿」，紛紛喊駱達華做外父，非常搞笑。

駱達華與太太盧燕勁恩愛！（微博照片/@駱達華）

一家三口。（駱欣言微博圖片）

駱欣言畢業照好靚女。（影片截圖）

駱欣言樣貌受網友盛讚。（微博@BerniceNatalie駱欣言）

氣質不俗。（微博@BerniceNatalie駱欣言）

駱欣言同爸爸勁好感情。（微博@BerniceNatalie駱欣言）