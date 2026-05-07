前英皇小花曾拍關智斌MV近況曝光　拎Hermès出入馬場變富貴名媛

一連兩場的《25+英皇群星演唱會》早前於啟德主場館圓滿結束，演出陣容星光熠熠，包括謝霆鋒、容祖兒、張敬軒、古巨基、Twins、關智斌等等，唱出多首金曲，掀起集體回憶！而前英皇小花王家敏（Leanne）日前就在社交平台分享了與Twins同框的舊照，引來不少網民留言，當中就有人認出她是當年曾拍攝關智斌《眼紅館》的MV，擔任女主角！

Twins、關智斌合唱。

古巨基。（影片截圖）

張敬軒。（影片截圖）

容祖兒。（影片截圖）

謝霆鋒。（影片截圖）

王家敏曾拍攝關智斌《眼紅館》的MV，擔任女主角。（YouTube影片截圖）

王家敏曾簽約英皇。（YouTube影片截圖）

當年英文名是Koey。（YouTube影片截圖）

兩人在車房濕身激吻。（YouTube影片截圖）

兩人在車房濕身激吻。（YouTube影片截圖）

兩人在車房濕身激吻。（YouTube影片截圖）

王家敏新秀出身 曾參選港姐奪亞姐亞軍

王家敏曾於2002年參加TVB全球華人新秀歌唱大賽香港區選拔賽，並獲得「最具新人類風采獎」，之後加盟英皇娛樂，但在2006年解約。2004年王家敏在《赤沙印記@四葉草.2》中飾演沙灘女子排球隊成員Eugen，之後在《學警雄心》亦有演出，她曾在2009年參選港姐，可惜最後落選，2011年她以財經公關的身分參選亞洲小姐，並晉身總決賽，最後獲得亞軍。

王家敏在《赤沙印記@四葉草.2》中飾演沙灘女子排球隊成員Eugen。（影片截圖）

王家敏曾客串演出ViuTV劇集《好人好姐》，飾演闊太。（微博@王家敏Leanne）

保養得宜。（微博@王家敏Leanne）

Spa。（小紅書圖片）

名媛look。（小紅書圖片）

行頭十足！（微博@王家敏Leanne）

保養得宜。（小紅書圖片）

Chanel。（小紅書圖片）

慶祝生日。（小紅書圖片）

Hermès手袋。（小紅書圖片）

王家敏出入馬場分享貴婦生活

據知王家敏離開亞視後全力發展美容事業，又進修珠寶設計課程，她亦活躍於社交平台，不時分享近況，可見現年41歲的王家敏保養得宜，美貌身材零跌Watt，而且經常出入馬場、高級餐廳等等，又獲邀出席慈善晚宴，一身名牌行頭十足，更有不少Hermès、Chanel等名牌手袋，十足十貴婦，生活富貴！

出入馬場。（小紅書圖片）

出入馬場。（微博@王家敏Leanne）

Hermès手袋。（小紅書圖片）

如貴婦。（小紅書圖片）

出席慈善晚宴。（小紅書圖片）

出席慈善晚宴。（小紅書圖片）

十足十貴婦。（小紅書圖片）

貴婦生活。（小紅書圖片）

貴婦生活。（小紅書圖片）