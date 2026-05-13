魔音女團｜倪嘉雯下苦功擺脫雞仔聲　盼跳出甜美框架：想挑戰性感

現年30歲的倪嘉雯（Carmen）憑劇集《新聞女王2》成功「入屋」，更於年初《萬千星輝頒獎典禮》上勇奪「最佳女新人」，演技實力備受肯定；最近，她還多了一個身分，就是參加真人騷《魔音女團》成為練習生。由演員搖身一變成為跳唱新人，倪嘉雯不禁慨嘆：「做練習生真的一點都不容易。」在一個月的魔鬼訓練中，倪嘉雯不僅在外型上大膽突破，背後亦下足苦功，更自爆曾在錄音室被陳奐仁（Hanjin）老師狂Reject不收貨，令她當場心碎。



倪嘉雯外貌甜美，被封為魔音女團裡面的「甜美擔當」。（陳順禎 攝）

倪嘉雯年初獲頒「最佳女新人」，如今搖身一變做女團練習生。（IG@carcarmenngai）

《魔音女團》人氣王：從沒想過有日會成為練習生

倪嘉雯外貌甜美，被封為魔音女團裡面的「甜美擔當」。但她笑言，原本自己加入《魔音女團》時，心目中是很想嘗試做「型格擔當」，沒想到在練習過程中卻被隊友潑冷水。「我發覺我每次型的時候，隊友就在笑。我笑的時候，她們就說對了，保持這個樣子。她們覺得我笑的時候，就算我的 step 跳得不好看，觀眾都會被我的笑容吸引著，就會 miss 我的step。」

倪嘉雯直言自小都有看女團，但一直感覺很遙遠，從來沒想過自己有一天會成為練習生。（陳順禎 攝）

倪嘉雯直言自小都有看女團，但一直感覺很遙遠，從來沒想過自己有一天會成為練習生。從演員搖身一變成為女團練習生，倪嘉雯直言沒有包袱，當初她做演員就是想體驗不同的角色，只是沒想到會成為女團成員，「我依然很喜歡拍戲，只是現在多了一個身份，就好像身上多了一把刀，可以體驗下不同的生活。」

倪嘉雯在社交平台上擁有極高人氣，她多謝大家follow她和給Like她。（陳順禎 攝）

由於倪嘉雯在社交平台上擁有極高人氣，追蹤者是16位練習生中最多，堪稱「人氣王」。她謙虛說：「哪有那麼誇張？多謝那麼多位follow我和給Like我。其實是很開心的，多了人透過我的作品認識我和喜歡我，這對我來說是很鼓舞。」

搏盡練習 雙腿抽筋貼滿藥膏

問到在特訓一個月裡面，最難是什麼？倪嘉雯慨嘆：「做練習生真的一點都不容易。不要看別人在台上charm，其實背後是下了很多苦功。雖然我曾學習中國舞，身體柔軟度高，但女團舞要求力度，這個對我來說是一大考驗。」倪嘉雯回憶訓練期間，因為底子不好，為了跟上進度，日以繼夜不斷苦練，「好記得第一日我拼盡全力地練，誰不知回到家第二天開始，我的小腿就開始抽筋，整隻腳都貼滿藥膏。當刻其實很無助，我很想繼續練，但身體已經頂不住。」

倪嘉雯慨嘆：「做練習生真的一點都不容易。」（《魔音女團》節目截圖）

錄音不達標 遭陳奐仁「重擊」

比起舞技，倪嘉雯認為唱功更是她的最大弱點，「我覺得女團除了舞要跳整齊外，唱得好也是很重要。」她說以前拍戲時，常被網民批評聲音太尖、有「雞仔聲」， 為了這次女團錄音，她下了一番苦功，「例如在日常生活中，我盡量把聲線壓低，還有去跑步練氣，希望聲音可以厚一點。」但到正式錄音的時候，倪嘉雯卻遇到挫折，甚至因表現未如理想而遭到陳奐仁「重擊」。「其實我們每人都只是負責幾句，我已經不斷練，但正式錄音那天，Hanjin老師都是覺得我不是唱得很好，我記得有幾句重複了幾次，他還是不滿意，最後就說了一句『算啦，飛啦』。當刻我個心好像中箭一樣，碎了一下，是有點心傷。因為我決心做一件事，就會想做到最好，但原來付出了努力之後，結果都是不及格，是很有挫敗感。」

倪嘉雯回想在錄音時，只是幾句歌詞都唱不好，令她充滿挫敗感。（陳順禎 攝）

「偷雞」減肥

除了歌舞訓練，外型管理也是女團的重要一環。倪嘉雯透露陳奐仁曾對她下達「減肥令」，指她的體型在鏡頭前尚未達到女團的標準，需要再瘦一點。倪嘉雯卻調皮地說：「雖然Hanjin老師叫我節食啦，但我是完全沒有做到，因為我發覺每天這麼大運動量，每日至少跳幾個小時，如果不吃飯、沒有底氣 support 自己，我真的會暈。所以我只是換了一個飲食模式，由平時吃垃圾食物，變了多吸收蛋白質。而吃的份量是完全沒變過，甚至食量變大，我現在去canteen是能把整盒燒味飯吃光，回家還要吃宵夜。不過我還是有瘦到的。」

倪嘉雯被陳奐仁要求減肥。（《魔音女團》節目截圖）

豁出去漂染金髮 視Rosé為學習對象

另外，平時給人感覺斯文、乖乖女的倪嘉雯，為了節目更豁出去，染了一頭金髮造型。她自言是一大突破，「以為我長那麼大從沒漂過頭髮，說不傷頭髮就騙人的，但既然節目組說想改造成全頭漂，我便試一下，幸好反應都不錯，大家說我 carry 到。」對於有網民說她的金髮造型有點似韓國天團 Blackpink 成員 Rosé，倪嘉雯聽完之後就笑到合不攏嘴：「如果我有半分似Rosé已經很開心，我都希望有日自己唱歌可以像她那麼好。因為我本身都很喜歡Blackpink，特別Rosé同Jisoo，我覺得Jisoo很有氣質，而Rosé一踏上舞台很charm，我都希望能做到她們那樣。」

倪嘉雯直言雖然特訓過程辛苦，但16練習生大家一起苦中作樂，所以都是很開心的。（陳順禎 攝）

盼跳出甜美框架：想挑戰一下性感

至於可會嘗試騷少少性感？倪嘉雯自嘲：「性感是完全不關我的事，我只是負責甜美那一部分。有時我們女生私下聊天，覺得自己很難有性感這個感覺，不知道是否之前做過兒童節目《Hands Up》，大家都覺得我形象是姐姐。有時練舞我會嘗試做一些眼神放電，但收回來的結論是：『妳這個已經是放了電？』原來眼神都是需要練習。但我覺得演員是要有很多面，所以我都很想挑戰一下性感。」

倪嘉雯笑言在女團裡面：「性感是完全不關我的事，我只是負責甜美那一部分。」（《魔音女團節目截圖》）

問到如果最後成功入團出道，最希望聽到觀眾跟她說什麼？倪嘉雯直言雖然她們特訓只有一個月，但如果她真的能成為6位女團成員其中一個，希望觀眾會覺得她有進步，「如果他們會讚我真的有好大進步，這樣我已經很滿足。」