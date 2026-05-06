李泳漢反指細佬弟婦拎走李家鼎戶口340萬：不停講錢嗰個係李泳豪

今年3月底藝人施明離世後，其家庭的紛爭至今仍未解決，當中以前夫李家鼎、長子李泳漢及幼子李泳豪一家的互相指控最為引人注目。今日（6日）李家鼎再次公開批評長子李泳漢，並表示李泳豪是他的繼承人。而受到指控的李泳漢在接受東網訪問時，忍不住嘆氣透露：「我好清楚佢係唔情願，嗰日喺靈堂爸爸對住親戚面前，親口承認話全部嘢都唔係佢講，佢冇講過，咁究竟係邊個講呢？大家心中有數。」

李家鼎與李泳豪。(葉志明攝)

李泳漢受到指控後發言。（葉志明攝）

李泳漢表示從未拿過李家鼎所提到的200萬港元

據李泳漢所言，他從未拿過李家鼎所提到的200萬港元。他更指出，李家鼎的銀行帳戶早已遭到控制，並爆料稱其弟弟李泳豪及老婆Agnes不斷以分家產為由對父母施壓。他憶述，媽媽施明於2023年出院後尚在康復期間，李泳豪夫婦便開始勸說母親賣掉居住已久的大房子，並找來爸爸李家鼎當說客，勸媽媽把房子賣掉，將賣樓的錢買一層細樓自己住，剩餘的分給兩個兒子，施明當時並未答應，但兄弟二人多次透過李家鼎重提此事，讓施明非常煩惱。

李家鼎今日發聲表示李泳漢的過份。（葉志明 攝）

李泳漢指去年6月突然接到李家鼎的電話求助

李泳漢表示去年6月某日，他突然接到李家鼎的電話求助。回想起當時的情境，他表示李家鼎在電話中十分慌張，直言自己被李泳豪與其妻子操控，就連網上銀行的帳戶訊息都被更改，致使無法動用自己的資金，於是李泳漢陪李家鼎去銀行改戶口資料，更指李家鼎覺得李泳豪兩公婆好離譜。後來李家鼎突然跟李泳漢說李泳豪要分家，每人分250萬。

李泳漢指李泳豪控制李家鼎。(葉志明攝)

然而，李泳漢表示一個星期後，李家鼎拿著銀行月結單來找他，並知會他已分了300萬給李泳豪，銀行戶口接近清零。李泳漢更指李家鼎說李泳豪夫婦十分過份，拿完錢謝謝都沒有一句，更侮辱佢他：「你估你煮嘢真係好好食呀？」他看著那疊月結單，發現300萬剛分出去沒幾天，又額外轉了40萬給同一個帳戶。他問起李家鼎為甚麼又轉了40萬，他指「台灣婆」要錢去買手袋。李泳漢指自己沒拿過一分錢，卻被人指是貪錢，最後更說：不停講錢嗰個係李泳豪。」

李泳漢表示自己有關心李家鼎。（葉志明攝）

對於因家族糾葛而備受流言風波折磨的情況，李泳漢感到非常痛心。他表示會選擇公開真相，只希望外界不要誤解父子之間另有深仇大恨，更指李家鼎的說話未必是真，而是背後有人想「整死」自己，例如有報道指鼎爺出錢買媽媽新床，其實是他自己用4萬元買，「佢哋只係想借我爸爸把口整死我」，李泳漢指相信天有理，真相公開最終會還自己清白，但現在最擔心鼎爺的情況。

李泳漢表示會選擇公開真相，只希望外界不要誤解父子之間另有深仇大恨。（Facebook@李泳漢）