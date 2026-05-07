東張西望｜苦主酒樓飲茶被爛椅摔在地　反被指「使用坐椅不適當」

TVB節目《東張西望》昨日（6日）一集講到苦主黃太「報東張」，表示自己在藍田一酒樓飲茶時被他們的椅子摔到地上，還要留院觀察，但酒樓的老闆反指要追究她。黃太表示日前（3日）在酒樓飲茶時「輕輕拉」他們的椅子，椅子腳就斷掉，當時她摔到在地上：「第一吓就撻咗去後面，當時唔知我係驚定暈一暈，就起唔到身，坐咗喺度。」

黃太表示自己在酒樓飲茶時被他們的椅子摔到地上，還要留院觀察。(節目截圖)

黃太指酒樓職員第一時間拎走椅子

黃太指酒樓即時沒有派職員來看她情況，她表示當時如果有職員有看她情況就打算了事：「但係佢哋第一吓個動作係拎走張椅！」而她的女兒就馬上喝止職員拿走椅子，最後黃太決定報警。而救護員來到檢查後，表示她血壓過高，需要送院觀察。她把自己的經歷發佈在社交平台，但卻在街坊口中聽到一些酒樓老闆的「難聽說話」。

黃太把自己的經歷發佈在社交平台，但卻在街坊口中聽到一些酒樓老闆的「難聽說話」。(節目截圖)

黃太指酒樓即時沒有派職員來看她情況。(節目截圖)

黃太表示酒樓老闆說：「唔係大件事，好小事。我哋會追究個顧客使用坐椅不適當，我會追究佢。」黃太指這句話「已經超越我嘅底線」，因為她沒有要求賠償，反被老闆指追究，所以決定報東張。

黃太指這句話「已經超越我嘅底線」。(節目截圖)

酒樓老闆表示數間分店都是用這款坐椅

酒樓老闆對於黃太的指控則表示，因為當時黃太拍她照片，加上黃太的女兒發難，所以說的。酒樓老闆亦表示當時職員有上前安撫黃太亦有說對不起，但她女兒卻一直在罵：「佢個女就一定指著我鬧，我話有咩你同差佬講，跟住佢個女就攞手機出嚟影我相啦。」酒樓老闆更表示自己數間分店都是用這款坐椅，其他的都沒有問題，唯獨是黃太這張出現問題，她只好通知供應商留意坐椅的質量，以免再生同樣的事件。