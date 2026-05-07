炎亞綸正面回應#metoo事件後現身記者會　只想表達「我沒有逃避」

台灣藝人炎亞綸日前為新專輯《Ikigai》進行宣傳，接受網上頻道訪問時，他毫無保留地分享了自己的生活感悟與愛情故事，其中他不僅回憶青春時期的冒險經歷，更正面面對2023年的性醜聞風波。

炎亞綸正面面對2023年的性醜聞風波。（IG@aayan1120）

炎亞綸正面回應#metoo事件後現身記者會

談到2023年的「#metoo」事件，炎亞綸形容當時的情景猶如「生活中突然掉下一顆隕石，足以毀滅一切」，並強調自己在事件爆發後迅速現身記者會，是希望表達「我沒有逃避」，而非如外界猜測為施壓行為。他坦言當時的處理方式確實存在錯誤，但他希望藉此保留溝通空間。

炎亞綸正面回應#metoo事件後現身記者會。（IG@aayan1120）

炎亞綸坦承自己曾因渴望被認同而令對方感到壓力

炎亞綸亦敞開心扉談及過去的戀愛經歷與感情觀，他坦承自己曾因渴望被認同而令對方感到壓力，導致感情受挫。他更分享了國中時期的瘋狂舉動，他為了安撫拍拖對象的情緒，半夜不顧危險從二樓露台跳下，只為在某個無助的夜晚陪伴對方，讓對方得到安全感。說到2018年的感情風波，他回憶那段時間因壓力一週內暴瘦近7公斤，幾乎身心崩潰。所幸好友與經理人的陪伴，讓他得以渡過這段低潮，並坦言如果沒有他們，自己可能沒辦法撐下去。