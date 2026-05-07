魔音女團｜蔡華英即場學舞完美還原　陳奐仁6字狠批被嘲刷存在感

由蕭正楠主持的TVB綜藝真人騷《魔音女團》正在熱播，16位魔音練習生將在3星期內接受地獄式訓練及考核，爭奪最終6個名額組成女團出道。前晚播出的一集就要16位練習生進行考核，她們需於2小時限時內即學即跳為時30秒的K-Pop勁舞，相當有難度。考核形式是16人輪流上台Solo，並接受主持蕭正楠、兩位班主任陳潔靈、陳奐仁，及韓籍排舞老師Geon的評分及評價。

16位成員即場跟老師學舞。(節目截圖)

陳潔靈與陳煥仁。(節目截圖)

陳奐仁狠批激嬲網民

畢業於英國里茲大學（University of Leeds）舞蹈系的蔡華英（Emily），在考核一開始即主動舉手接受挑戰，表現充滿自信，率先第一個上台進行考核，打頭陣出場表演舞蹈。蔡華英將她所學的K-Pop舞蹈近乎99%完美還原，贏得一眾練習生一致的掌聲讚嘆，蕭正楠和陳潔靈亦有大讚她跳得好。可是Geon與奐仁均直指蔡華英有不足之處。Geon指出：「作為偶像需要有嘅魅力或才氣，暫時仲未見到」，而陳奐仁更是一臉嫌棄表示：「冇力量冇情緒」，令蔡華英聽完不禁大受打擊，難掩失望之情。陳奐仁的嚴苛批評引發網民強烈不滿，紛紛留言指陳奐仁根本不是跳舞專業，憑什麼如此狠批評蔡華英，甚示嘲諷他在刷存在感，但亦有人猜測這可能是節目效果。

蔡華英打頭陣出場。(節目截圖)

蔡華英跳得好好。(節目截圖)

陳奐仁狠批蔡華英。(節目截圖)