魔音女團｜盧映彤曾赴韓面試SM　自爆歷顏值焦慮：覺得自己好難睇

無綫真人騷《魔音女團》自推出以來掀起不少話題，16位練習生經過近一個月的過關斬將，爭奪最終6個出道名額。在眾多港姐冠軍、東張女神及《聲秀》學員的夾擊下，23歲的「新面孔」盧映彤（Skylar）憑藉清純外貌與「反差萌」性格脫穎而出，成功引起網民關注。這位平日在兒童節目《Hands Up》中形象溫柔的「彤彤姐姐」，內裡其實藏著一顆熱血的演藝心。她日前接受《香港01》專訪時，直言早於小學時期已萌生演藝夢，更曾參與韓國頂尖娛樂公司 SM 及 Cube 的練習生面試，追夢經驗相當豐富。



23歲的盧映彤，因參加《魔音女團》受到大家關注。（陳順禎 攝）

盧映彤之前主力主持兒童節目《Hands Up》。（《Hands Up》節目截圖）

「彤彤姐姐」變身女團練習生

觀眾對於這個新面孔可能有點陌生，23歲的盧映彤畢業於無綫第32期藝員訓練班，主力是兒童節目《Hands Up》主持、綽號「彤彤姐姐」。問到為何突然有選女團的想法？原來盧映彤一直都很想公司會有機會組一隊女團，她直言之前見到公司組男團已經很羨慕，直到今年真的辦女團，她是非常期待，之前有得去面試已經開心了一個星期。「因為我覺得做女團是要細細個從練習生開始做起，原本以為自己太遲，已經沒機會，從來沒想過到最後會有這個（《魔音女團》）發生，整件事覺得很神奇。」

談到她本身擁有古箏八級及中國舞八級，盧映彤謙稱可能是自己才藝比讀書好，所以學的東西比較多。雖然有紮實舞蹈底子，但她直言在freestyle比較弱，事前都有照老師上堂「惡補」。（陳順禎 攝）

小學萌生演藝夢 曾赴韓闖SM面試

別看盧映彤外表文靜，其實她自小已目標明確。她透露自小已經有個演藝夢，最初是在小學三、四年級，當時被古裝劇《武則天》深深吸引：「那一刻衝擊很大，很想自己都有機會演這些角色；還有當時想不到將來做什麼，如果做演員就能嘗試不同的職業，所以便萌生這個想法。」到了中學時期，盧映彤再受同學影響，迷上 Blackpink 和 2NE1 等韓團，看她們的演唱會覺得很震撼，於是立志挑戰舞台。

由原本一心當演員，到現在參加女團，盧映彤覺得很神奇。她原本認為做女團是要細細個從練習生開始做起，擔心自己起步太遲，已經沒機會；相比之下，演員則不受年紀限制，各個年齡層都有發揮空間。她從未想過最後會遇上《魔音女團》這個機會，覺得很神奇。（陳順禎 攝）

盧映彤更是身體力行去追夢，除了參加藝訓班外。她透露，中學初期曾鼓起勇氣參加韓國娛樂公司Cube的香港選拔，甚至與母親飛往韓國參加SM面試。提及這段經歷，盧映彤略顯羞澀：「我試過 SM 同 Cube。當時對自己唱歌跳舞沒自信，就選了最簡單的Modeling（模特兒選拔），走幾步 Catwalk、然後擺Pose拍幾張相。不過，我第一 round 就已經被淘汰了，所以我覺得能被選中的人都很厲害，我是完全被拒之門外。」

盧映彤節目中被讚自帶可愛。（《魔音女圖》節目截圖）

曾深陷「顏值焦慮」：影相即彈開

對於《魔音女團》播出後，不少網民讚她青春靚女，有女團成員的感覺。盧映彤笑言自己社交平台的follower相比其他15位練習生是超級小，但參加《魔音女團》後，的確多了人認識，每次有宣傳片出街，就會增加幾十個follower，「雖然不是很多，但我已經很滿足。因為我覺得很難啊，我是很少分享社交平台，又不會製作reels那些，我已經在進步中。」

盧映彤表示令她感動的是，很多支持她參加《魔音女團》的，都是《Hands Up》的小粉絲：「我見到很多小朋友都叫我『彤彤姐姐』，甚至有comment話『我嗲哋都讚你』，真的很驚喜、好開心！」（陳順禎 攝）

盧映彤直言在加入《魔音女團》前，並不活躍社交媒體，雖然她中學已開設IG帳號，但連續有四、五年是處於「零出Po」狀態，原因她曾深陷顏值焦慮：「我當時比較顏值焦慮，覺得自己上鏡很難看，所以不喜歡拍照，如果自拍我會擔心拍得漂不漂亮，如朋友拍照，我是會彈開，朋友也知道我性格是這樣，所以不會迫我。但我現在已努力克服。」

盧映彤自認是16位練習生中，最害羞的一個。（陳順禎 攝）

盧映彤自爆時曾有顏值焦慮，覺得自己好難睇，所以除了不喜歡拍照外，連社交平台都沒有玩。（IG@skylar._.lyt）

被問到既然覺得自己不好看，為何當年仍敢去面試娛樂公司？盧映彤笑言當時心態很單純，希望被專業人士改造「變靚」，「我覺得入了這些公司後，當見到身邊的人都很漂亮、很努力進步，自己都會有一種心態，想努力變漂亮一點。」

遭Miss Chan Chan訓話：係咪想換人？

經過一個月的密集訓練，盧映彤坦言肉體雖疲累，但精神上很享受做「練習生」的感覺。她覺得最大的進步是懂得表現自己，不會再這麼害羞，「其實表演是很考你對人的想法，如果你經常去想別人怎麼想，這會很影響整個表現。在這個節目裡我學到的是，不要理會別人怎樣想，你要先表現好自己，這樣別人對你的評價自然就會很正面。」

盧映彤憶述在班主任Miss Chan Chan（陳潔靈）的課堂上，因為表現不夠放開而被狠批。（陳順禎 攝）

至於覺得自己仍未夠好的地方？盧映彤直言是唱歌，可能是緊張的關係，一唱歌就忘記「唞氣」，導致經常不夠氣；更曾在排練時遭遇挫折。她憶述在班主任Miss Chan Chan（陳潔靈）的課堂上，因為表現不夠放開而被「訓話」：「其實我要唱的部分已經不多，唱了幾次後，Miss Chan Chan 就跟我說：『你得呢幾句，如果再唔練好啲，係咪想換人先？』當刻我真的驚到，馬上認真起來，最後幸好沒有被換走。我知道Miss Chan Chan是想激勵我。」

盧映彤直言當刻真的被Miss Chan Chan的評語嚇一嚇。（《魔音女團》節目截圖）

談同伴鼓勵感觸落淚

而參加《魔音女團》最令盧映彤感動的是，大家都很鼓勵她，對她好得「過份」。說著說著，盧映彤忍不住流下眼淚。「因為大家可能知道我比較『摺』，不敢放開自己，每一次練習、表演，都總是有人鼓勵我：『妳得架，點解咁無信心，俾多啲信心自己啦。』所以那個感動是大家都對我很好，很錫我。」

參加《魔音女團》最令盧映彤感動的是，大家都很鼓勵她。（陳順禎 攝）

盧映彤說著說著，還流下感動的眼淚。（陳順禎 攝）

自封「魅力型」反差萌 渴望聽觀眾讚：你值得

被問到如果最終成功出道，最希望聽到觀眾說什麼？盧映彤甜笑表示：「我最希望觀眾說：『你值得』，不會覺得我浪費這個機會，希望大家見到我這段時間的進步。」另外，盧映彤在節目官方網站的稱號叫「Cutie貓貓拳」，她笑指影海報時，原本是想給人很有型和性感的感覺，沒想到出來的感覺是「Cutie貓貓拳」，所以就算了，順著這個風格。「其實我覺得自己是最魅力型，可能是反差魅力，因為我不笑的時候，樣子是很cool的，但我一說話就會有種反差。」

盧映彤覺得自己是最魅力型，因為自帶反差魅力，大家可能覺得她很可愛，但她不笑的時候，樣子是很cool。（陳順禎 攝）

欣賞BLACKPINK各有特色

然而，盧映彤原來也是韓國女團Blackpink的粉絲，且四個成員都喜歡，「我覺得她們各有自己的特色，而且都很有目標，有實力之餘，看得出她們很想走到一個位置，這是女團需要的，所以我非常欣賞她們。」

盧映彤表示如果最終成功出道，她最希望聽到觀眾跟她說：「你值得！」（陳順禎 攝）