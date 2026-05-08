洪永城4歲及2歲愛女大曬流利英文　送爸爸返工推喼狂錫手冧到爆

洪永城與太太梁諾妍婚後育有兩女，近日他與昔日拍檔黃翠如再度合作，遠赴外地拍攝旅遊節目。雖然行程緊湊，但愛家的他亦會趁拍攝空檔急返港陪伴家人，獲梁諾妍親自「接機」。終於到了再分別的日子，兩名幼女在家中不捨送別爸爸，卻意外曝光超流利英語。

洪永城都想親吻女兒卻被「嫌棄」。（IG@inez_leong）

洪永城擺出「岳父樣」。（ig@inez_leong）

洪永城兩愛女曬流利英文

梁諾妍在社交平台分享一段洪永城離家的片段。片段中洪永城已執好喼，推住行李準備出發，兩個女兒都出來送爸爸離去。洪永城全程用英文同兩個女傾偈，同大女洪靖嵐（Amber）講要去機場了，4歲大女即以流利英文不捨道：「don't go airport again！（不要再去機場）」洪永城答道：「I will be back soon.（我很快會回來）」大女揮手道：「bye bye I will miss you!（拜拜 我會掛念你）」

之後兩歲細女Beryl再衝出去同洪永城講：「I will miss you!（我會掛念你）」兩個女又行到𨋢口幫洪永城推喼，洪永城溫柔說：「go inside hurry!（快點行返入去）」大女仲錫爸爸手講拜拜，畫面溫馨。不少人都驚歎：「香港人英語普及率真的牛，尤其年輕一點明星的子女」。

洪永城曾於新西蘭讀書

洪永城（Tony）都是「番書仔」，10歲時父母送他到新西蘭讀書，他曾受訪說︰「嗰年阿媽突然同我講『你下個禮拜就要去新西蘭讀書』，當時有啲驚，因為自己讀書唔叻，不過嗰邊有親戚照顧，所以父母都好放心…我喺嗰邊讀咗八年中學，之後就返香港讀大學。」

洪永城用英文叫爸爸不要走。（抖音）

揮手講拜拜。（抖音）

細女衝出去。（抖音）

幫洪永城推喼。（抖音）