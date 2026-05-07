湯洛雯39歲生日與老公甜蜜慶祝　馬國明以3個emoji隔空傳情表愛意

湯洛雯（靚湯）昨日（6日）迎來39歲生日，今日（7日）她在IG分享多張慶生照，並寫道：「An intense week full of love, laughters and good food❣️thanks to all my beloved family and friends, and all the messages from you guys (充滿愛、歡笑和美食的精彩一周❣️感謝我所有親愛的家人和朋友，以及你們發來的所有信息！)」相中所見，靚湯同老公馬國明（馬明）撐枱腳慶祝，馬明送上大紥鮮花以及精緻蛋糕給老婆，夫妻倆頭貼頭合照，相當Sweet，恩愛之情羨煞旁人。

湯洛雯慶祝39歲生日。(湯洛雯ig)

湯洛雯與老公馬國明慶祝39歲生日。(湯洛雯ig)

馬國明用emoji表白愛意

湯洛雯除了同老公二人世界拍拖慶祝39歲生日，她亦獲胞妹湯樂瑤、好姊妹朱千雪、岑杏賢及蔣家旻為她慶生，她們品嚐了不少美食，壽星女又收到了好多生日蛋糕、鮮花和禮物。多位圈中好友都有留言送上祝福，而馬明就留言三個有心心樣的Emoji，隔空對老婆表白愛意。靚湯婚後一直未有接劇，不時大曬旅行靚相及豪宅生活，過着闊太般的生活，令人羡慕。

湯洛雯獲好姊妹朱千雪、岑杏賢及蔣家旻為她慶生。(ig圖片)

湯洛雯與她的妹妹。(ig圖片)

湯洛雯收到好多生日蛋糕。(ig圖片)

湯洛雯好開心。(ig圖片)