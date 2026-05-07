張秀文神隱一年半近況曝光　榮升闊太馬主高高瘦瘦勁靚女

2010年港姐亞軍張秀文（Sammi）當年在「金牌媒人」林盛斌（Bob）的介紹下，認識了「皮草太子爺」王大業的堂弟王大權，兩人在2021年低調結婚，張秀文正式嫁入豪門做少奶奶，現年38歲的她近年已淡出幕前，變得相當低調。近日她激罕現身馬場，狀態一流，又高又靚，貴氣洋溢。

張秀文入行十幾年工作不斷。（IG：@sammicheung926）

張秀文2021年尾成為人妻。（IG：@sammicheung926）

張秀文激罕現身馬場勁靚女

張秀文近日現身馬場，身光頸靚的她穿上紫藍色長裙，束起馬尾，孭上掛了公仔的靚袋，緩緩行入馬場，又高又瘦，愈來愈有闊太氣質。現場除了張秀文外，還有視后龔嘉欣、前TVB主播黃婉曼，張秀文行前與龔嘉欣和黃婉曼聊天，三人關係頗佳。據報道指，在2025/2026馬季，張秀文與丈夫加入香港賽馬會馬主行列，與潘德政伉儷合伙擁有賽駒「高度評價」。

張秀文當年選擇了紅色花卉裙作《2020香港小姐競選》戰衣。（資料圖片）

張秀文。(sammicheung926@IG)

另外，王晶女兒王海榛（前名：王子涵）昨晚（5月6日）亦在Instagram限時動態貼出和張秀文及老公王大權在馬場的合照，張秀文笑容滿面，容光煥發，看來嫁入豪門後生活過得相當滋潤！

王晶愛女王海榛曬出與張秀文合照，狀態一流！（IG@dadadawongx）

出身草根曾租住劏房 婚前傳與足球名宿兒子拍拖7年

張秀文出身草根，自小在耀安邨長大，曾就讀基督教香港信義會馬鞍山信義學校及沙田蘇浙公學，成績優異考入港大化學系，可惜在學期間因照顧患病的母親而退學。她退學後曾做補習教師、售貨員、模特兒及酒吧拳手等種種兼職，一年後再成功考入城大工商管理系學士並順利畢業，主修日本國際商業研究。

張秀文大讚旦哥為人風趣幽默。（葉志明攝）

張秀文選擇了紅色花卉裙作《2020香港小姐競選》戰衣。(sammicheung926@Instagram)

直至2010年張秀文參選港姐獲得亞軍後加入無綫，初期不太受重用，收入低微，她曾租住劏房，生活節儉。張秀文婚前曾有傳與足球名宿仇志強兒子仇耀斌拍拖7年，最終也無疾而終；直至獲「金牌媒人」林盛斌（Bob）介紹認識男友Billy，拍拖一年宣布結婚。

張秀文現身馬場！（小紅書）

與龔嘉欣、黃婉曼聊天。（小紅書）

又高又瘦，愈來愈有闊太貴氣！（小紅書）

（小紅書）

張秀文坐頭等艙倫理飛往杜拜。（IG圖片）

《諸朋好友》原本由崔建邦同張秀文主持。（IG：@amigochoi）

《諸朋好友》原本由崔建邦同張秀文主持。（IG：@amigochoi）

張秀文大讚蔣家旻咀唇好性感。（葉志明攝）

（左起）余曉蕙、王嫿嫿、朱綽盈、張秀文、劉倩婷、宋宛穎、戴佳敏、張嘉倩、劉珍寶

同屆的張秀文也是公屋出身，她曾與家人同住於馬鞍山耀安邨，其後為了方便到電視城工作，所以搬離公屋。（IG/@sammicheung926）

張秀文參與很多大大小小的節目。(sammicheung926@IG)