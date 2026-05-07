張秀文神隱一年半近況曝光 榮升闊太馬主高高瘦瘦勁靚女
撰文：張寧兒
出版：更新：
2010年港姐亞軍張秀文（Sammi）當年在「金牌媒人」林盛斌（Bob）的介紹下，認識了「皮草太子爺」王大業的堂弟王大權，兩人在2021年低調結婚，張秀文正式嫁入豪門做少奶奶，現年38歲的她近年已淡出幕前，變得相當低調。近日她激罕現身馬場，狀態一流，又高又靚，貴氣洋溢。
張秀文激罕現身馬場勁靚女
張秀文近日現身馬場，身光頸靚的她穿上紫藍色長裙，束起馬尾，孭上掛了公仔的靚袋，緩緩行入馬場，又高又瘦，愈來愈有闊太氣質。現場除了張秀文外，還有視后龔嘉欣、前TVB主播黃婉曼，張秀文行前與龔嘉欣和黃婉曼聊天，三人關係頗佳。據報道指，在2025/2026馬季，張秀文與丈夫加入香港賽馬會馬主行列，與潘德政伉儷合伙擁有賽駒「高度評價」。
另外，王晶女兒王海榛（前名：王子涵）昨晚（5月6日）亦在Instagram限時動態貼出和張秀文及老公王大權在馬場的合照，張秀文笑容滿面，容光煥發，看來嫁入豪門後生活過得相當滋潤！
出身草根曾租住劏房 婚前傳與足球名宿兒子拍拖7年
張秀文出身草根，自小在耀安邨長大，曾就讀基督教香港信義會馬鞍山信義學校及沙田蘇浙公學，成績優異考入港大化學系，可惜在學期間因照顧患病的母親而退學。她退學後曾做補習教師、售貨員、模特兒及酒吧拳手等種種兼職，一年後再成功考入城大工商管理系學士並順利畢業，主修日本國際商業研究。
直至2010年張秀文參選港姐獲得亞軍後加入無綫，初期不太受重用，收入低微，她曾租住劏房，生活節儉。張秀文婚前曾有傳與足球名宿仇志強兒子仇耀斌拍拖7年，最終也無疾而終；直至獲「金牌媒人」林盛斌（Bob）介紹認識男友Billy，拍拖一年宣布結婚。