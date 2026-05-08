國際女星章子怡遭瘋傳遭「調包」陰謀論　詭異後頸如戴人皮頭套

早前內地女星迪麗熱巴出席公開活動及直播訪問時，因「五官全變」而遭網民質疑使用替身，事件一度成為網上熱搜，各種陰謀論四起。而3月2日首屆CMG中國電影盛典中，影壇女星章子怡也有出席行紅毯，因後背出現明顯的皺褶而同樣成為討論焦點。



網上瘋傳章子怡遭「調包」陰謀論。（Threads截圖）

網瘋傳「調包」陰謀論：詭異後頸如戴人皮頭套

有關片段在討論區及Threads上瘋傳，網民紛紛表示片中章子怡與昔日判若兩人，更指出後背有明顯皺褶痕跡，懷疑是另一人套上頭套假扮章子怡出席活動行紅毯，更驚呼是「不認識的章子怡」、「長得根本不像他，跟另外一個人」、「後頸皮膚光滑到好像人工皮，還會反光，後髮根感覺看起來也怪怪的」、「眼神不一樣」。

但係有關短片好明顯有後製。（Threads截圖）

真相曝光！「國際章」變肥師奶全為新戲犧牲

雖然「片中的章子怡」明顯比以往身形厚實、臉頰變圓，而後背出現明顯的皺褶與贅肉。《香港01》記者翻查盛會當日清晰版本影本，發現後頸的確有皺褶與贅肉，但臉上並沒有如瘋傳的影片中的塑膠感。

據知是因為她最近為新戲刻意增肥所致。根據一些電影拍攝消息，她正在拍攝一套電影《尋子遺蹟》，戲中她飾演一位因失去兒子而四處奔波、被生活重擔壓垮的單親媽媽。為了呈現角色歷經滄桑、疲憊且放棄身材管理的真實狀態，她刻意捨棄了以往骨感精緻的「國際章」形象。早前更有一些她拿着紙箱，披頭散髮，貌似是一名「肥師奶」的拍攝照片流出。

章子怡被拍到拍攝《尋子遺蹟》。（微博圖片）

在該場盛典上，章子怡最終拿下了「年度劇情電影女演員」獎項（影后）。面對外界對她身材走樣的審視與質疑，她手握獎盃大方地回應：「角色需要的樣子，就是我該有的樣子。」金像獎｜章子怡憑《醬園弄》毀容式演出 洗掉「國際章」高冷標籤

章子怡只係肥咗少少啫。（Facebook截圖）

原片中章子怡膚色較正常，只是身形略為「發福」。（Facebook截圖）

原片中章子怡膚色較正常，正面有蒼老感。（Facebook截圖）

章子怡後頸有皺褶與贅肉。（Facebook截圖）

這個角度睇章子怡就好正常。（Facebook截圖）

章子怡後頸有皺褶與贅肉。（Facebook截圖）