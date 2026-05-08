吸金人妻街邊坐膠凳食嘢竟然無人認出　瘋狂掃街身體一特質惹羨慕

現年34歲的陳凱琳與比她大22年的視帝老公鄭嘉穎於2018年結婚，婚後育有三子，組成了幸福五口之家。陳凱琳主力照顧家庭的同時亦有發展她的個人事業，她近年已由藝人轉型兼任KOL，深受品牌及廣告商的喜愛，工作接個不停。她每日都會IG出post更新作品，相當勤力，離巢TVB後的她發展愈來愈好，更成為了全港最吸金的KOL。今年她還獲邀參加內地真人騷節目《乘風2026》（浪姐7），在內地人氣急升，迅速成為社交平台的討論焦點。

鄭嘉穎與港姐冠軍陳凱琳及3個兒子，一家五口美滿幸福。（IG@ghlchan）

作為三子之母的陳凱琳（Grace），生完小朋友後，身型依然Fit到漏油。

街邊坐膠凳食嘢竟無人認出

陳凱琳昨日於她的IG分享了一段短片，是她遊韓國期間四出搜尋地道美食時拍攝的。片中陳凱於晚上到街上覓食，品嚐了多種街頭美食。她首先揀了一家類似大排檔的平民食店，與普通人一樣坐在擺放於大街上的膠凳上，就這樣在街邊開餐了，極之貼地。之後陳凱琳又去了「掃街」，幫襯一些小攤檔，先後試了兩款甜品，都是買完便直接站在街邊吃着。身為視帝老婆的陳凱琳完全不介意要在街邊坐膠凳又或是要企街吃東西，可見她不拘小節的一面，她全程亦沒有被任何人認出，可以好好享受旅遊時光。

其實該片是陳凱琳為宣傳韓國美食而拍攝，都是她的工作，果然工作不斷，吸金力驚人。有網民就表示好羨慕陳凱琳可以食極不肥，陳凱琳親自回應表示：「我真的吃了一整天的食物。」

陳凱琳在韓國街頭覓食。(ig截圖)

韓國大排檔。(ig截圖)

陳凱琳幫襯韓國大排檔。(ig截圖)

陳凱琳落order。(ig截圖)

陳凱琳點了不少美食。(ig截圖)

陳凱琳飲韓國酒。(ig截圖)

陳凱琳個樣好享受。(ig截圖)

陳凱琳在街上開餐。(ig截圖)

陳凱琳繼續掃街。(ig截圖)

陳凱琳買甜品食。(ig截圖)