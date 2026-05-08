前東張女神攻讀教育學博士 曾為養家還債日打7份工揭學霸之路
撰文：董欣琪
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前《東張西望》主持黃穎君（Burmie）近年事業發展多元化，她自2022年離巢後，毅然轉跑道加入政府擔任民政事務局媒體主任，月薪達$67,295，又成為武漢市港區政協委員，去年12月更加入香港浸會大學（HKBU）擔任大學合作發展處高級經理，今年3月她以「國家安全教育導師」的身份遠赴瑞士日內瓦出席聯合國會議。近日黃穎君再宣布新動向，原來她正攻讀華中師範大學教育學博士課程！
黃穎君攻讀教育學博士
黃穎君寫道：「心之所向，緩步而行。步履從容，歲月不慌。萬事皆有時序，一步一步慢慢來，一切都會剛剛好。#香港大學教育系學士 #香港中文大學社會系碩士 #華中師範大學教育學博士生」她更曬出素顏上堂照及在學校留影的照片，據知華中師範大學屬國家「211工程」及「雙一流」建設高校，教育學科實力強勁，博士學制通常為4年，重點培養教育管理、基礎教育、教育學原理等高層次人才。
黃穎君為養家還債加入娛樂圈
黃穎君畢業於香港大學教育系學士及香港中文大學社會學系碩士，她曾透露為養家還債而加入娛樂圈，在大學期間，有一天從事製衣生意的父母致電她，指因錯信朋友而導致生意失敗破產，為了交大學學費兼替屋企還債，黃穎君一邊返學一邊做兼職，包括企街派傳單、商場服務員等等，最高峰時一日打7份工。黃穎君在2012年參選港姐而入行，因樣貌與謝安琪相似而備受關注，落選後加入TVB，擔任TVB娛樂新聞台主播，之後再加入資訊節目《東張西望》成為主持之一。