前東張女神攻讀教育學博士　曾為養家還債日打7份工揭學霸之路

前《東張西望》主持黃穎君（Burmie）近年事業發展多元化，她自2022年離巢後，毅然轉跑道加入政府擔任民政事務局媒體主任，月薪達$67,295，又成為武漢市港區政協委員，去年12月更加入香港浸會大學（HKBU）擔任大學合作發展處高級經理，今年3月她以「國家安全教育導師」的身份遠赴瑞士日內瓦出席聯合國會議。近日黃穎君再宣布新動向，原來她正攻讀華中師範大學教育學博士課程！

黃穎君曾主持TVB節目《東張西望》。（電視截圖）

黃穎君膽識過人，勇闖大埔曱甴屋成為她的《東張》代表作。（電視截圖）

黃穎君轉任民政事務局媒體主任後首條影片。（民政事務局Facebook影片截圖）

黃穎君在2022年從民政事務局媒體主任，轉職文化體育及旅遊局媒體主任，認為更適合自己。（IG@burmiewongwingkwan）

女強人！（IG@burmiewongwingkwan）

專業！（IG@burmiewongwingkwan）

公務繁忙！（IG@burmiewongwingkwan）

黃穎君成為武漢市港區政協委員。（IG@burmiewongwingkwan）

黃穎君赴日內瓦開會。（ IG@burmiewongwingkwan）

黃穎君回覆《香港01》時直言震撼：「真的大開眼界！」（IG@burmiewongwingkwan）

黃穎君攻讀教育學博士

黃穎君寫道：「心之所向，緩步而行。步履從容，歲月不慌。萬事皆有時序，一步一步慢慢來，一切都會剛剛好。#香港大學教育系學士 #香港中文大學社會系碩士 #華中師範大學教育學博士生」她更曬出素顏上堂照及在學校留影的照片，據知華中師範大學屬國家「211工程」及「雙一流」建設高校，教育學科實力強勁，博士學制通常為4年，重點培養教育管理、基礎教育、教育學原理等高層次人才。

正攻讀華中師範大學教育學博士課程。（IG@burmiewongwingkwan）

學校留影。（IG@burmiewongwingkwan）

勁！（IG@burmiewongwingkwan）

攻讀博士。（IG@burmiewongwingkwan）

港大開talk。（IG@burmiewongwingkwan）

黃穎君為養家還債加入娛樂圈

黃穎君畢業於香港大學教育系學士及香港中文大學社會學系碩士，她曾透露為養家還債而加入娛樂圈，在大學期間，有一天從事製衣生意的父母致電她，指因錯信朋友而導致生意失敗破產，為了交大學學費兼替屋企還債，黃穎君一邊返學一邊做兼職，包括企街派傳單、商場服務員等等，最高峰時一日打7份工。黃穎君在2012年參選港姐而入行，因樣貌與謝安琪相似而備受關注，落選後加入TVB，擔任TVB娛樂新聞台主播，之後再加入資訊節目《東張西望》成為主持之一。

因父母生意失敗，黃穎君開始努力賺錢。（IG@burmiewongwingkwan）

黃穎君曾修讀北京大學政治及公共行政課程，並在2021年以「卓越」成績修畢香港政治及行政學苑與香港大學專業進修學院合辦的資深行政人員文憑（政治領袖）課程。（IG@burmiewongwingkwan）