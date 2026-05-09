陳玉蓮出席圓覺禪院感恩宴　狂向法師肥媽鞠躬66歲獲讚：清爽衰老

陳玉蓮以《神鵰俠侶》演小龍女成名、有「最美小龍女」之稱，之後在電視劇《名媛望族》中劉松仁演「二太」，仙氣十足。現年66歲的陳玉蓮近年淡出幕前，多現身與佛教或慈善有關的聚會。近日她與米雪、肥媽、陳美齡、資深傳媒人汪曼玲，出席圓覺禪院感恩宴，以最樸素的模樣見法師，亦曝光了最新近況。

陳玉蓮被喻為最美小龍女。(chanyuklinonline ig)

二太太愛新覺羅爾嫣（陳玉蓮 飾）早在第36集已看破紅塵，決心離開鍾家這個金絲籠。（TVB）

陳玉蓮與米雪陳美齡汪曼玲現身感恩宴

日前資深傳媒人汪曼玲在其社交平台「汪曼玲《快拍.曼鏡頭》」，分享了與一班圈中人出席感恩宴的照片。陳玉蓮一如既往以素顏及最隨意的打扮出席，陳玉蓮與法師在眾人面前分享，她笑得開朗爽快，指很想食圓覺禪院的大樹菠蘿，又透露原來不時會返內地，又時常到圓覺禪院，她說：「返咗大陸，再返嚟，就話食晒啦！」

陳玉蓮又鞠躬多謝法師和肥媽的捐獻，氣氛輕鬆熱鬧，控場能力一流。陳玉蓮Keep得好好，皮膚依然緊緻，以66歲之齡來說保持得十分不錯！不少人都稱讚她「這樣清清爽爽的自然衰老多好」、「蓮妹爽朗大方」。

汪曼玲上載與陳玉蓮照片。（小紅書@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

陳玉蓮近照。（ig@chanyuklinonline）

陳玉蓮常回內地行善

陳玉蓮多年來積極行善，她早年曾受訪透露經常返內地山區做慈善工作，曾於內地7個月，走訪6個地方做慈善，包括青海玉樹地震期間逗留當地2個月幫災民，亦會到偏遠山區幫助學童，人美心善！

汪曼玲在社交平台分享陳玉蓮片段。（圖片來源：汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

陳玉蓮個性爽朗！（圖片來源：汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

鞠躬多謝法師。（圖片來源：汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

又多謝功德主肥媽。（圖片來源：汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

肥媽。（圖片來源：汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

陳美齡。（圖片來源：汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

汪曼玲分享合照。（圖片來源：汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

陳玉蓮好靚！（圖片來源：汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

大合照。（圖片來源：汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

陳美齡回港與圈中人聚會。（圖片來源：汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

開心！（圖片來源：汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

做善事。（圖片來源：汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

好多人。（圖片來源：汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）