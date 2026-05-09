「烏鴉」攻陷銅鑼灣站狂擺古惑仔手勢　打卡嚇窒外籍遊客

「五一黃金周」長假期吸引大批內地旅客訪港，除了傳統的購物消費外，發掘充滿港產片情懷的「香港打卡熱點」已成為最新旅遊趨勢！近日，相信不少香港市民經過銅鑼灣港鐵站出入口時，都有留意到一個極其奇特的景象——大批年輕男女遊客不約而同地站在街頭排隊打卡。



呢個景色⋯⋯真係特別。（Threads圖片）

「烏鴉」呢個手勢十分有名。（電影截圖）

謎之45度舉手禮嚇呆老外！神還原「烏鴉」經典打招呼

神奇的是，他們並非擺出傳統的「V字」手勢或韓式派心，而是齊齊伸直右手，擺出一個45度角向上的霸氣姿勢。這個猶如神秘儀式般的舉動，加上背後的街景，瞬間在網絡及各大社交平台上掀起極大熱議，甚至連路過的外國人都睇到眼凸！

近日有網民將此情此景拍下並放在網上分享，片中還出現另一名見到這個現象後，露出驚訝表情的外籍遊客。其實，這些內地自由行並不是模仿德國納粹黨的敬禮方式，而是正在模仿《古惑仔》系列角色「烏鴉」的招牌打招呼手勢。

呢位外國人真係嚇親。（Threads截圖）

街邊咁樣擺姿勢，好難唔令人誤會。（Threads截圖）

街邊咁樣擺姿勢，好難唔令人誤會。（Threads截圖）

網民滿頭問號：烏鴉大本營喺元朗！

從片中可見，他們在地鐵站出入口打卡，另一方面用電話顯示出「烏鴉」的經典cap圖，兩者合拼後就變成了一張「IG-able」的照片。不過，有香港網民看着短片露出滿頭問號，雖知悉他們的意思，但表示不理解，更甚的，也有人指出「烏鴉」並不是「銅鑼灣揸fit人」。相較於銅鑼灣，其實在「東星地盤」的元朗打卡更為合理。