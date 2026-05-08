因葵離世｜成名作《紅色跑車》指是女鬼作曲：12歲就跟住我

著名填詞人因葵今日（7日）傳出離世消息，享年60歲，由音樂人周啟生在社交平台發文證實。人稱「葵叔」的因葵於80年代中出道，第一首作曲的作品就是為太極樂隊所作的《紅色跑車》，亦是他的成名作。網上流傳因葵曾接受訪問時提到《紅色跑車》這首歌是由「女鬼」來作曲的，而他更指這隻女鬼由十二歲開始已經跟著他。

因葵與太極關係甚深。（劉智源攝）

因葵與女鬼互纏二十年 《紅色跑車》由女鬼寫成

該報導指因葵當時亦坦言認定女鬼是朋友，因此對女鬼並不害怕，他指自己六歲便開始撞鬼，而自己則是在十二歲時遇到這女鬼。他當年接受訪問時曾表示女鬼不常出現：「幾個月才出現一次，她不會傷害我或影響我，只是在我旁邊。」因葵在報道中指當年的成名作《紅色跑車》就是由女鬼來作曲的，當時還未出道的他需要一首成名作。在1985年的一個夜晚，因葵一如以往般坐在梯間彈結他作曲，但是忽然全身「起雞皮」，他表示當「起雞皮」的時候就是女鬼出現的時候。他就感覺到女鬼來幫他作曲了：「我只掃了四個chord，她便引領我掃到第五、六、七個chord，那時我腦內一片空白。」而這首《紅色跑車》就是這樣完成了。他作好這首曲後交到唱片公司，幾個月後《紅色跑車》便成為太極的成名作。

太極御用填詞人因葵現身會場。（劉智源攝）

因葵指有女鬼一事是真的

後來，因葵於2020年於網台「零頻道」中曾坦言有關女鬼的故事，他直指當時這篇報道「斷章取義」：「總言之將成件事切到佢好juice咁出街，咁我又覺得是但啦，搵食啫。咁我就冇好似依家咁第一身對住鏡頭講出成件事，你話我嗰時點會唔知啊？咁去返嗰度就有好多古怪事情發生嘅，即係試過樓上有個男仔沖沖吓涼跣腳個頭嘅後尾枕落地先，就撞到個水龍頭就救唔返。」除了有人意外死亡外，他亦說到幾個讓人聽完後不寒而慄的原因，包括有單位是供地下店舖的職員居住，但是有人「因病厭世」，所以最後決定上吊自殺。他更說出：「我哋嗰度有個黑市嘅墮胎診所，都仲未完！上樓上仲有佛堂，所以亦都解釋我哋點解由細到大都咁冤，其實係好多大人細路各類血光嬰兒乜都有！」但他就確認有女鬼一事是真的，他指因為故居那邊連「墮胎診所」都有，所以有鬼亦實屬正常，他更表示他一回去，那邊的鬼就會找他。