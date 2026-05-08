因葵逝世丨為鄭少秋寫網絡神曲《香港料理》　曾表示唔明點解紅

著名填詞人因葵（本名：陸謙遊）離世，享年60歲，昨日（5月7日）音樂人周啟生在Facebook發文，公布因葵的死訊：「因葵老弟，往生極樂！但願你在歸家嘅路上一切平安。」因葵為香港著名填詞人，主要活躍於八十年代至九十年代，有「太極御用填詞人」之稱，但其實他還有一首作品，多年來被網民捧為「網絡神曲」，便是鄭少秋的《香港料理》！

著名填詞人因葵離世享年60歲。（Facebook截圖）

「牛肉加蔥花」爆紅 隱含97後政治觀望

「牛肉加蔥花，要烏冬嗎？照燒啲雞柳又試吓……」這句歌詞相信不少人聽過，之所以爆紅是因為歌曲「膠」味濃但又幾搞笑，顛覆了鄭少秋過往的大俠形象。這首歌不但有Rap，還混雜了中文、英文及幾句香港人熟悉的日文「かわいい（KAWAII）」及「ありがとう（ARIGATOU）」等，繪影繪聲地描述香港人去日本點餐的情景，但主角試勻蝦、清酒、烏冬、海鮮湯、串燒、冷麵、加洲卷後，埋單發覺好貴，覺得倒不如在香港食更好；當然，去到後段亦有少許政治觀望和隱喻，例如：「香港長大都咁多年 就算再唔風光都係一時 好過走去外國亂咁洗錢 不如儲錢過二千年囉？遙望獅子山 世紀班霸 繁盛的景致又賽馬 同賀燒煙花 共我阿爸 求未來別再差……」這些歌詞再配上秋官在MV中更大騷舞技，在1999年實在是「走得好前」！

「牛肉加蔥花，要烏冬嗎？照燒啲雞柳又試吓……」這句歌詞相信不少人聽過，之所以爆紅是因為歌曲「膠」味濃但又幾搞笑，顛覆了鄭少秋過往的大俠形象。（《香港料理》MV）

這首歌不但有Rap，還混雜了中文、英文及幾句香港人熟悉的日文「かわいい（KAWAII）」及「ありがとう（ARIGATOU）」等，繪影繪聲地描述香港人去日本點餐的情景。（《香港料理》MV）

因葵表示好憎填Rap 但按監製意思幫秋官突破

因葵2016年受訪時曾分享創作這首歌的故事，他不理解為何會「紅」，又坦言：「我唔覺得〈香港料理〉有咩特別好講，十句已經可以講完啦。」他指自己只是影子寫手，填詞純粹是打份工，監製說寫什麼就什麼，不過監製想做「中華料理」歌曲，他卻覺得不如做「香港料理」。然而，當初知道要填Rap詞，他不太願意：「監製話要填Rap詞，我話『吓？好憎Rap喎！』但佢話『做啦』，放低一啲拍子，我就一邊聽一邊構思故事。」憎還憎，因葵還是試圖理解監製的理念，他希望為秋官做些他未嘗試過，別人也想不到的東西，一個正氣的古裝劍客去Rap，還要Rap粗口，夠新鮮了吧？他說原本填了「X那媽」，但由於秋官不可能唱粗口，於是他就改成「燒喇叭」了。

因葵2016年受訪時曾分享創作這首歌的故事，坦言：「我唔覺得〈香港料理〉有咩特別好講，十句已經可以講完啦。」他指自己只是影子寫手，填詞純粹是打份工，監製說寫什麼就什麼。（fb@因葵）

因葵希望為秋官做些他未嘗試過，別人也想不到的東西，一個正氣的古裝劍客去Rap，還要Rap粗口，夠新鮮了吧？他說原本填了「X那媽」，但由於秋官不可能唱粗口，於是他就改成「燒喇叭」了。

因葵形容「唔係最好聽又唔係最難聽」 但仍滿意這首歌

至於歌曲提到的後97想法，他指那時新機場剛落成，他沒太認真去想什麼青馬大橋，只是發現很多偏遠地方多了好多基建；但香港從1997高峰後走下坡，香港人當時都怯了一怯，於是他想表達「回歸後香港更好，大家留低消費啦！」因葵創作這首歌時，以「開心、好笑、直接、有messgae」為理念，至2016年，因葵形容這首是一首中性的歌：「唔係最好聽，又唔係最難聽，但佢唔似任何一首歌，甚至唔係一首K歌。我滿意喇，因為鄭少秋做到佢之前冇做，但可以做到嘅事。」

歌曲提到的後97想法，他指那時新機場剛落成，他沒太認真去想什麼青馬大橋，只是發現很多偏遠地方多了好多基建；但香港從1997高峰後走下坡，香港人當時都怯了一怯，於是他想表達「回歸後香港更好，大家留低消費啦！」（《香港料理》MV）