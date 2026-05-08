81歲李家鼎向李泳漢稱「不獲續約」為權宜之計？　李泳豪開腔回應

現年81歲的李家鼎（鼎爺）與大仔李泳漢關係決裂升級！為破撕破李泳漢「扮孝子」的真面目，鼎爺不惜向傳媒公開二人的WhatsApp及電話錄音對話，揭露李泳漢多年來將父親當成「人肉ATM」，多番覬覦鼎爺的200萬定期存款，更以極其惡劣的口吻逼迫老父供保險及找卡數。

李家鼎爆大仔多年來不斷苛索金錢。（資料圖片）

李家鼎預料未來工作大減

年事已高的鼎爺在電話對話中，向李泳漢稱自己將「不獲續約」，預料未來工作大減，供養大仔變得有心無力，於是提出「減磅」。怎知泳漢一聽大怒發爛，指鼎爺此舉是「趕絕」他，雙方爆發激烈口角。 鼎爺勸大仔找工作養家，李泳漢竟以「高中學歷都冇」為由，理直氣壯繼續做無業漢：「搵份搵份，我高中畢業都冇，我幾多歲？45歲，出去做鎖售員都唔請。（鼎爺：你兩公婆都唔做嘢，點養你呢？）」 李泳漢在電話中咆哮，指鼎爺此舉是「趕絕」他更以手執九龍塘屋契狠話連篇：「而家屋契喺我手，我掟x咗去銀行，你吹呀！」

李泳漢被撕破「扮孝子」假面具！（資料圖片）

李泳豪受訪指屬緩衝之計 實質已獲續約

面對錄音中大仔發爛渣逼迫老父找卡數供保險，鼎爺聲稱「不獲續約」，原來只是緩衝之計。細仔李泳豪今日接受《香港01》電話訪問，透露父親最新工作情況：「公司有跟鼎爺續約。」

李泳豪解釋鼎爺早前正值與公司洽談續約與不續約的交接期，鼎爺當時確實擔心未能續約，向李泳漢稱「不獲續約」其實是父親的應對策略，李泳豪解釋：「公司有跟鼎爺續約，我諗嗰時係未清楚續約與唔續約之間，鼎爺係擔心未能續約，鼎爺用意係講少少嘢，等佢（泳漢）唔好再問佢（鼎爺）攞錢、求佢。」

李泳豪透露父親已獲TVB續約。（ig@drift_greg）