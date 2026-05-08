李泳豪承諾照顧鼎爺終老　談千萬遺產風波：如涉違法採取法律行動

李家鼎（鼎爺）與大仔李泳漢父子關係徹底決裂！鼎爺日前主動向傳媒爆料，力斥李泳漢多年來將他當作「人肉ATM」不斷苛索金錢。針對李泳漢指控細仔李泳豪私吞340萬，以及曾向已故母親施明要求變賣九龍塘物業分產，鼎爺怒轟大仔夫婦處心積慮榨乾自己，直斥：「死X街，係咪人呀！」

鼎爺委託李泳豪為執行人

鼎爺強調自己頭腦清醒，每年收支均由會計師核數。有見及身體狀況轉差，為防日後百年歸老時大仔講出另一套說法造成「死無對證」，鼎爺決定公開交代委託李泳豪為執行人，代辦所有財務及交租等生活瑣事，並聲明：「我完全肯定由細仔為我交代嘅嘢先係啱，大仔講嘅完全錯。」

李家鼎揭大仔不斷索錢。（資料圖片）

李家鼎不甘再養李泳漢一家五口。（資料圖片）

李泳豪：一切跟足法律程序

受委託的李泳豪今日（8日）接受《香港01》訪問，交代接管父親事務的細節，他說：「做咗執行人係保障老豆嘅財產俾佢安享晚年。至於遺產同財物，我係交由律師處理，咁我唔方便再回應。」

遺產財物交專業人士跟進

面對爭產風波，當中包括施明名約值過千萬的九龍塘涵碧別墅物，以及李泳漢聲稱李泳豪已取得李家鼎的300萬港元等，李泳豪表明父母的財物將全數交予會計師及律師處理，並發出強硬聲明防範有人不軌行為：「嚟緊我媽咪遺產又好，我老竇嘅所有財物財產交托俾我，我都會搵專業人士去處理。一切跟足法律程序，如果涉及有違法，一切跟足法律處理，採取法律行動。」

豪仔已經如常開工。（ig@drift_greg）

承諾照料父親下半生 新抱體貼照顧老爺起居飲食

除了處理財政，李泳豪亦承諾會負責鼎爺的晚年生活：「我想帶出一句，嚟緊要好好照顧Daddy，一定要幫佢調理番好個身體，等佢舒服啲咁過佢下半世。」他透露，鼎爺目前的日常生活已由他和太太全面協助照顧。李泳豪說：「太太同我一齊入去（鼎爺屋企），老豆依家洗衫都做唔到，有時我太太會攞啲衫返嚟我哋屋企洗，幫手買日用品，得閒煮飯，唔得閒就買飯俾鼎爺。仲有車佢暫時揸唔到車，就幫佢著吓車，另水電媒單負責跟。」確保父親生活無憂。

豪仔同太太都好孝順鼎爺。（ig@drift_greg）