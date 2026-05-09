莊思敏撩網民大戰！　重提隆胸、JPEX事件、的士牌：唔好屈住屈住

莊思敏日前（5月7日）深夜在Threads上開post，寫道：「唔講草同大麻，你仲有冇嘢同我講？」簡單一句變成流量密碼引來37萬次瀏覽。網民紛紛留言，有讚有彈，有人說：「覺得你EQ高，幾靚女」，也有不少人舊事重提，提及隆胸、JPEX事件、炒的士牌、寸人着舊鞋等等，嚴如成為一個公審現場，十分精彩！



掀起網民熱議！（threads截圖）

深夜開po撩網民大戰

翌日（5月8日）莊思敏出席「甄澤權紅館魔術騷」記者會，會後接受《香港01》訪問時，大方表示沒有為被網民圍鬧而感到不開心，反而覺得做藝人就是要提供娛樂給大家。「尋日收工返到酒店無聊冇嘢做，就開咗個咁嘅post，估唔到幾十萬人陪我一齊癲。有人會覺得見到唔好嘅留言會唔開心，但係我係睇晒所有留言，有創意嘅亦有攻擊性，我覺得一笑置之，同埋本身呢個平台都係俾人抒發。」莊思敏雪山大曬「人造」豐滿上圍 45歲三點式浸浴震撼視覺

莊思敏大方回應Threads網民留言。（林迅景攝）

不介意被舊事重提

她又提到不介意被舊事重提：「我唔介意嘅，娛樂行業就係娛樂人㗎嘛。啲人會話見到人哋鬧得咁開心，你會唔會唔開心，調返轉，我會話見到你哋玩得咁開心，我又好開心喎。（俾渠道大家抒發情緒）係呀，香港人好壓力，唔好屈住屈住。」JPEX案｜警方再有行動據指林作被檢控 莊思敏：我係受害者呀

《香港01》記者查看過有關帖文，發現有不少講及隆胸、JPEX事件、炒的士牌。訪問中，問到莊思敏為什麼較少回覆這些留言，她回答：「我有覆嘅，但係覆唔晒咁多個，講真我身材亦唔係咩秘密啦，大家都知。（有人話你拆咗，但係你覆未拆）係呀，啲人誤會我拆咗，可能係我瘦咗。」

莊思敏撩網民大戰？（Threads圖片）

留言揀嚟覆？好難答晒

「因為本身樣嘢大家都知，譬如我做咗隆胸，JPEX事件啦，我係一個受害者，都講過好多次。（仲有的士牌）的士牌我轉咗手，賺錢嘅時候冇話你知之嘛，當然我有留言回覆。因為買嘅時候好興奮同人講，放嘅時候未必。仲有就係人哋人生嗰啲我唔答，但係我自己嘢基本上都會答，但係好難答晒。」

被問到會否將這個回答當成一個恆常活動時，她回答：「我覺得（流量）強係因為夜晚，大家都冇乜嘢做，臨瞓前冇乜做，呢個睡前活動幾好。（會唔會keep住？一個月一次？）可能唔止，post唔會好花時間，係覆留言嘅時候，可能真係要收工，瞓唔着，喺交通工具上面先覆到。」