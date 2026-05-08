呂慧儀爆李泳豪已全面復工　大讚表現專業：一個好成熟好穩重嘅人

日前正值家事紛擾期間的李泳豪在社交網貼上復工拍攝《愛•回家之開心速遞》，獲呂慧儀（長腳蟹）請飲咖啡打氣的合照，並留言：「重回工作崗位，謝謝樂請飲咖啡，精神，加油！在此亦謝謝各界所有人士的支持鼓勵和意見，我全收到人我會好好處理每一件事情和照顧好我的家人，Fighting with no fear（無所畏懼地戰鬥）#愛回家之開心速遞 #tvb#初戀Cafe」。

李泳豪極速復工。（ig@drift_greg）

無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》宣傳造勢活動。（葉志明攝）

呂慧儀今日現身電視城出席劇集宣傳活動。（葉志明攝）

呂慧儀今日（8/5）現身電視城出席無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》宣傳造勢活動，她在接受《香港01》訪問時指豪仔目前已經全面投入工作，更大讚對方表現專業，並未因家事影響拍攝進度：「其實佢一路都有通告就開工，一直冇停過。佢係一個好成熟、好穩重嘅人，會處理好自己屋企嘅嘢。」

呂慧儀今日現身電視城出席劇集宣傳活動。（葉志明攝）

呂慧儀今日現身電視城出席劇集宣傳活動。（葉志明攝）

她透露，在片場時豪仔如常工作，不會特別提及私事或負面情緒，「佢係一個唔鍾意人哋擔心佢嘅人，我好欣賞佢呢一點。」呂慧儀表示，作為同事和朋友，能做的就是在旁邊支持，例如請飲咖啡或一起認真工作，讓他可以暫時放下煩惱。對於李泳豪家中近期的新聞，呂慧儀亦送上祝福：「希望佢屋企嘅紛紛擾擾可以快啲過去，鼎爺（李家鼎）都要身體健康。」

呂慧儀大讚李泳豪為人正面。（葉志明攝）

堅持拍劇。（葉志明攝）