于淼直播帶貨不敵00後　疑鋪路同蔡淇俊拆夥：永遠是他的徒弟

現年38歲的于淼在2012年參加《國際中華小姐競選》打入十強，落選後加入TVB發展，除了擔任娛樂新聞台國語主持之外，亦參演過不少劇集，當中她在《多功能老婆》中飾演小三向由楊千嬅飾演的大婆「挑機」的一幕成功掀起話題，更被封為「最強小三」！于淼在2023年正式離巢，並重返內地發展，曾做侍應及在時裝店做兼職，直至去年加入蔡淇俊的團隊做直播帶貨。不過早前于淼就拍片大呻身心俱疲，更直認有想過離開蔡淇俊的直播團隊！

于淼在2012年參加《國際中華小姐競選》打入十強，落選後加入TVB發展。（微博@Maggie于淼）

曾擔任TVB娛樂新聞台國語主持。（IG@maggieyyuu）

于淼曾在2015年於48周年台慶上獲得獎金獎品總值100萬港元。（微博@Maggie于淼）

于淼曾在劇集《逆緣》中飾演姜大衞的太太。（劇照）

于淼在《多功能老婆》中飾演小三顏成功，是一位成功女商人。（劇照）

于淼指TVB人工低生活都唔夠。（影片截圖）

做侍應一日人工180元。（影片截圖）

做sales。（影片截圖）

于淼坦言生活壓力大

去年前TVB藝人陳思齊加入蔡淇俊的「擺攤大軍」賣雞腳做出成績，于淼即「抽水」拍片，意外吸引不少人關注，更獲蔡淇俊邀請加入旗下，蔡淇俊更大讚：「我欣賞佢嘅積極進取，思齊流量上嚟嘅時候，佢蹭咗兩條視頻，效果都唔錯。」不過于淼曾坦言生活壓力大：「我是一個要贍養父母、交房租的普通人」，又自嘲「為了錢把自己賣了」，更被指「食廚餘」西瓜皮。

去年有TVB「御用丫鬟」之稱的陳思齊宣布加入蔡淇俊的團隊，成為「擺攤大軍」的一員。（影片截圖）

眼見同為前TVB藝人的陳思齊擺攤賣雞腳做出成績，于淼都決定「照辦煮碗」。（影片截圖）

于淼自嘲「為了錢把自己賣了」。（影片截圖）

于淼食西瓜。（影片截圖）

于淼於東莞擺攤。（影片截圖）

出席公司年會。（影片截圖）

擺攤大軍！（影片截圖）

于淼直播帶貨遇「00後」強敵 自揭身心俱疲

早前于淼拍片自言狀態不佳，更考慮過與蔡淇俊拆夥：「說實話，真的想過，但我有這個想法不是因為別人，是因為我自己的狀態。因為我明年就40了，我們新進來的很多助播妹妹都是2000後的，你說狀態、精力上面你怎麼跟人家比嘛。有的時候我們一場直播下來三個小時，雖然人家可以輕輕鬆鬆，但有的時候真的累到一句話都不想說。再加上現在是我自己的瓶頸期吧，還沒有想到一個方法可以突破我現在的這個狀態。」

考慮離開蔡淇俊的直播團隊。（影片截圖）

自認難敵00後。（影片截圖）

身心俱疲。（影片截圖）

遇樽頸位。（影片截圖）

于淼考慮同蔡淇俊拆夥

雖然于淼身心俱疲，更一度想放棄做直播，但她直言：「既然決定靠自己，我哪有資格躺平，我要養自己，哪有賺錢不辛苦的嘛。」她更揚言一定會靠意志力堅持下去：「因為我們這個大家庭真的很溫暖，外人可能未必知道，師父真的希望我們在這裏能多賺一點，因為我們有出息，他臉上更有光嘛。所以就算我有一天，真的離開蔡生寶品，只要我能有更好的發展，師傅一定會為我們開心的，因為我們永遠是他帶出來的徒弟。」不少網民都猜測于淼疑似步陳思齊後塵，鋪路與蔡淇俊拆夥！

無資格躺平。（影片截圖）

辛苦錢。（影片截圖）

大家庭。（影片截圖）

賺多啲！（影片截圖）

疑鋪路拆夥。（影片截圖）

陳思齊拍片透露決定暫時放棄直播帶貨。（影片截圖）