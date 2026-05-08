高海寧榮升「劇后」？　自爆有新方向：有幾個劇本睇緊

高海寧今日（5月8日）出席「甄澤權紅館魔術騷」演唱會，原來是次活動她以贊助商身分出席。她接受《香港01》訪問時表示，是次魔術騷購買了數十張門票，轉交給基層家庭入場睇騷。



高海寧在內地爆紅後，多了不少發展機會。（林迅景 攝）

成立義工隊「Team Samm」 帶領粉絲回饋社會

為何有這個舉動？原來背後原因十分感人。她坦言，早幾年成立了義工隊「Team Samm」，主要組織粉絲們與她一齊做義工，例如探訪老人院，做做善事等，旨在透過自己微小力量，帶領粉絲貢獻社會。「成立咗都三、四年，主要係我帶住fans去做有意義嘅事，譬如我比較關注情緒病方面，所以我會帶佢哋去探訪獨居老人家，每年都請獨居老人食飯，同佢哋傾吓偈，都組織過帶基層家庭去主題公園玩，對上嗰次請咗大埔居民食飯。」她透露，今次請基層家庭去睇魔術騷，也是自己出資的。高海寧低調做好事，果然是人美心善！

高海寧透露購買了門票給基層家庭入場睇騷，十分有意義。（林迅景 攝）

高海寧透露購買了門票給基層家庭入場睇騷，十分有意義。（林迅景 攝）

高海寧透露購買了門票給基層家庭入場睇騷，十分有意義。（林迅景 攝）

透露未來工作動向：有幾個劇本睇緊

談到近況，高海寧表示尚未入劇組，所以主要工作都是商務為主，即商場騷或品牌活動工作。「嚟緊會入。（可以透露係邊套？）我諗等公司公布先，都係要等準確消息先可以講，我自己仲有幾個劇本睇緊。（幾個喎，做主角？）咁又唔係，有幾個唔同種類劇本睇緊添，好開心好多謝。（上年睇過嘅劇集？）都有新嘅，亦都有內地劇集，都有舞台劇。（舞台劇都有？）係呀，我自己鍾意試新嘢，同埋我覺得做人想嘗試新嘢。今年有劇本遞埋嚟，我都會想睇吓適唔適合去玩吓，或者學習一下。」她也透露自己想拍攝多些旅遊節目睇世界。