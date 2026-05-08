湯盈盈精神上支持李泳豪　見李家鼎心力交瘁消瘦：煮啲嘢食俾佢哋

無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》今日（8/5）舉行宣傳活動，自李泳豪家庭傳出不和問題後，豪仔今日缺席。湯盈盈接受《香港01》訪問時被問到同劇兼好友李泳豪（豪仔）的近況。湯盈盈表示雖然知道豪仔已經復工，但自己暫時未有機會與他正式碰面：「我知佢有開工，有時都會打畀佢，但咁啱我放假或者大家時間夾唔到，暫時未撞到佢。」

湯盈盈今日出席劇集宣傳活動。（葉志明 攝）

湯盈盈精神上支持李泳豪，亦有短訊問候。（葉志明 攝）

讚李泳豪表現成熟

被問到有否安慰或鼓勵對方，盈盈表現體貼，直言不想在此時給予壓力：「我唔想煩住佢，所以好多時都係傳一兩句訊息，例如『Support you』咁，畀啲精神上嘅支持就夠。」

談到李泳豪與哥哥李泳漢的關係陷入僵局，盈盈坦言作為好友感到非常心痛，但亦讚揚豪仔表現成熟：「我覺得豪仔大個仔喇，好多嘢都處理得好好，我一定會支持佢同鼎爺。」

湯盈盈見李家鼎心力交瘁消瘦：「煮啲嘢食俾佢哋。」（葉志明 攝）

盈盈坦言作為好友感到非常心痛，但亦讚揚豪仔表現成熟。（葉志明 攝）

憂心鼎爺健康

除了豪仔，盈盈亦十分關心鼎爺的狀況。提到鼎爺近期因家事勞心勞力，盈盈憂心地說：「見到佢（阿鼎）真係瘦咗好多，心力交瘁咁，好擔心佢嘅健康。」為了實質支持兩父子，盈盈表示：「我想煮啲嘢食俾佢哋。」

湯盈盈擔心鼎爺健康。（資料圖片/葉志明攝）

鼎爺瘦咗好多。（資料圖片/葉志明攝）

鼎爺瘦咗好多。（資料圖片/葉志明攝）

期待如常聚餐

最後，盈盈被問到會否主動約豪仔飲嘢散心，她則表示一切順其自然：「知佢依家好多嘢煩，唔想逼佢。我哋平時多數一齊食Lunch，如果之後撞到，大家自然會一齊食飯。」

《愛回家》活動，豪仔缺席。（葉志明 攝）

《愛回家》活動，豪仔缺席。（葉志明 攝）

《愛回家》同事出席。（YouTube@豪仔Greg lee）