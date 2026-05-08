甄澤權獲林盛斌7位數撐開紅館魔術騷　蝕少少唔志在：成就個朋友

魔術師甄澤權（Louis）將於6月25日於紅磡體育館舉行首個個人魔術騷《“Once”甄澤權穿越紅館魔術之旅2026》，是次紅館為20多年來首位華人魔術師在紅館舉辦表演，相當有歷史意義！



甄澤權開紅館魔術騷獲好朋友撐場。（林迅景 攝）

重現史上最危險魔術 大型裝置運往紅館

甄澤權接受《香港01》訪問時，透露魔術騷將會有大型魔術表演：「飛天循地裝置，適合紅館規格嘅，陸陸續續運緊過嚟。」他又表示，是次表演將會重現有「史上最危險魔術」。「好耐都冇人做過，touch wood，應該係希望冇事。」高海寧榮升「劇后」？ 透露有新方向：有幾個劇本睇緊

圓夢之旅籌備多時 由「拖喼」到踏上紅館舞台

他又指為了這一次魔術騷構思用盡法寶，且構思了一段相當長時間。「今年年頭開始知有呢個騷嘅時候已經開始度緊。我做魔術師嗰時已經夢想喺紅館做，嗰時唔知唔知點解。好似頭先阿Bob咁講，我攞住個喼嘅時候，已經知有一日要成隊crew去紅館搞！」

魔術師甄澤權和女兒。（林迅景 攝）

魔術師甄澤權和女兒。（林迅景 攝）

魔術師甄澤權開紅館魔術騷，只此一場。（林迅景 攝）

魔術師甄澤權開紅館魔術騷，只此一場。（林迅景 攝）

阿Bob投資七位數支持 感觸見證好友成長

林盛斌（Bob）作為是次甄澤權紅館魔術騷投資單位，他大爆公司投資了七位數字。阿Bob回憶道，從甄澤權一個人拖喼去酒樓時就已認識，看着他做電視節目再到今天能在紅館開騷，實在感觸良多。

不計盈虧力挺兄弟 阿Bob：成就朋友夢想最值得

只開一場能回本？阿Bob說：「梗係望投資賺錢，個騷又叫座，但係而家見到有十幾個贊助，你見到佢人緣好好，大家都好支持。最後希望持平成本，或者賺少少？都好感激。最尾如果真係揩少少，但係可以成就個朋友喺咁大型場地做演出，大家都覺得值得嘅。」

林盛斌女兒出席電影首映，卻引來網民攻擊。（資料圖片）

林盛斌女兒出席電影首映，卻引來網民攻擊。（資料圖片）

正面應對女兒遭嘲諷 分享鍛鍊信心教育觀

早前林盛斌的女兒出席電影首映時，事後被網民嘲笑。林盛斌就抱正面態度，坦言：「佢哋有少少免疫咗，又唔覺係咩一回事，鍾意講咪講囉：『又影響唔到我快樂嘅生活。』我見到有啲人話，不如唔好畀佢哋去啦，首先我冇特別逼佢哋去，係有人邀請我，我唔得閒所以先問佢哋去唔去。係咪要保護，收埋佢哋？我又唔覺收埋佢係叫做保護嘅一種，我哋家庭教育係，如果想要個女成長，真正保護嘅係咩，係鍛鍊佢哋有多啲信心同勇氣，同埋鍛鍊佢哋有多啲解決問題嘅能力。」林盛斌兩愛女出席首映 慘被網民人身攻擊：想發洩請將火力對準我