專訪2丨陳志雲涉貪捱告7年　無望重返TVB ：怕我返去復仇？

2010年3月11日清晨六時許，陳志雲家中的門鈴突然響起，一場驚動全港的涉貪案揭開序幕。 回憶起被捕當天，陳志雲依然歷歷在目：「當時我住一個複式單位，佢哋喺樓下撳鐘，我喺樓上瞓覺，瞓到朦朦朧朧問邊位？佢話『我哋係ICAC』。吓？邊間公司呀？『ICAC』我話可唔可以俾我梳梳個頭，整理吓先，佢哋話『唔得呀，你唔開門就撞你門！』我話開俾你，唔好撞爛我道門。」

陳志雲在2010年因涉貪，令佢喺TVB地位嚟個180度大轉變。（潘樂文 攝）

清晨的ICAC門鈴：唔開門就撞你門

調查員衝進屋內搜查，連一箱箱自購的飲料也要盤問 。被帶走扣留48小時，他第一個反應是：「你可唔可以先畀我梳洗……我平時都需要一個鐘，麻煩你等一等。」甚至如廁大便，調查員也規定門不能完全關上。他形容當時腦袋一片空白，擔心的卻是自己翌日無法出席香港大學的職業講座。

志雲憶起ICAC入屋情況。（林志龍 攝）

王喜送備用電話雪中送炭 窩心承諾成最大後盾

經歷過ICAC扣查後，陳志雲深刻體會到人情冷暖。當他身心俱疲回到家中，最令他感動的，是發現好友王喜早已為他準備了一袋小包裹 。包裹內不僅有一部備用的手提電話，方便他隨時與外界聯絡，更附上了一份極度窩心的承諾：「王喜話如果你夜晚瞓唔著，情緒困擾，我都可以嚟陪你，我好感動。」

這宗案件纏繞了他足足七年，經歷兩次無罪判決，律政司仍不斷上訴，直至終審法院才還他清白：「呢件事諗返轉頭都好，大家澄清咗成件事，大家知道底蘊係咩嘢，邊度有貪污啫。」對於到底是被誰人舉報，他無奈表示：「我鬼知咩！」問到是否與方小姐有關？他有所保留：「我唔知道程序，但當然佢係知道，但知道幾多去同意呢個決定，我就唔清楚嘞。」

志雲覺得迷雲黨冇乜著數。（facebook@陳志雲）

志雲感激王喜當年雪中送炭。（資料圖片）

「迷雲黨」割席 看清「世界仔」真面目

官司期間，最讓他感觸的是職場上的人情冷暖。昔日風光時，傳媒將與他交好的藝人歸類為「迷雲黨」。但當他失勢後，身邊人的態度立刻轉變。他更點名提到一位被稱為「迷雲黨」的力捧男星：「其中一個被稱為迷雲黨，呢個世界仔識做呀，我離開咗之後……佢真係疏遠咗我，呢個衰仔。」他深明職場如戰場，「一朝天子一朝臣」，余詠珊上場後，這位「衰仔」即變「迷珊黨」，為保形象與他保持距離，他表示完全接受。

志雲亦遇過「世界仔」，當佢失勢時即疏遠佢。（潘樂文 攝）

無法忍受白支薪水 霸氣辭職絕跡TVB

在被暫停職務的日子裡，雖然TVB後來發還了薪金，但他始終不獲安排實質工作。面對這種無了期的等待，極度熱愛工作的他最終向方逸華提出請辭：「我想辭職，我咁樣，我唔可以接受自己坐喺度唔做任何嘢。」

離開TVB後，他轉投商台出任CEO，早前更為HOY TV音樂節目《歲月如歌》擔任聲音導航。被問到未來還有沒有機會再回去舊東家？他坦言：「有冇機會再返去TVB？……機會好微……我內心係冇嘢嘅，但係你冇嘢，人家可能覺得你有嘢呢。」

他更爆出一件極度尷尬的往事。當年他過檔商台後，TVB前主席梁乃鵬曾邀請他回巢出席台慶吃盤菜，但隨後卻因為有「同事」極力反對而撤回邀請。陳志雲看透了這份職場猜忌：「我有同其他人分享，又請我跟住又唔請我，『梗係唔請你啦，你傻呀！如果人哋想你死，見你冇死，仲生猛過以前，仲請你？』佢咁諗，我冇咁諗，但我話我真係冇嬲，『你唔嬲點知你係咪真係唔嬲，點知你係咪仲有咩詭計返去復仇呀，你都傻』。」不過，志雲表示十分理解別人的憂慮，不想不給感覺是「返去攞景贈慶」。

陳志雲早前為HOY TV做音樂節目《歲月如歌》擔任聲音導航。（資料圖片）

據悉志雲稍後會再為HOY TV主持節目。（資料圖片）

誤墮孖展陷阱 驚心動魄輸掉千萬積蓄

除了官司，陳志雲在財務上也遭遇過極大重創。因為過度信任一位相熟的銀行經理，他在不知情的情況下被安排了槓桿投資。直到股市大跌，被要求補倉300萬時，他才驚覺自己正在「炒孖展」。

面對滯後的財務報告，他每天擔驚受怕：「我要食鎮靜劑，損失好多錢！」最終，他決定強行斬倉，止蝕離場。他平靜地道出這個沉痛的代價：「我攞番嗰筆錢，咁我就冇咗八個數字嘅錢喇。」雖然損失了過千萬，但他反而覺得如釋重負，因為那些本來就不屬於自己。年屆67歲的志雲大師，回望過去種種人生起伏，此時此刻做人的座右銘得出五個字：「最緊要健康」。

陳志雲曾輸孖展慘蝕過千萬。（潘樂文 攝）

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