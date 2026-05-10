專訪丨陳志雲見證TVB山頭文化　幫薛家燕抽起女配提名：我主角嚟

現職商台首席智囊的陳志雲，出名口才好兼轉數快。在大眾眼中，他曾是在傳媒界呼風喚雨的領軍人物，全盛時期擔任TVB業務總經理，更試過一人掌管五大部門。然而，2010年清晨的一陣門鈴聲，一場驚動全港的涉貪案，徹底改變了他的人生軌跡 。經歷過長達七年的法律訴訟與職場上的冷言冷語，陳志雲不再眷戀權力，更直言重返舊東家的機會極微：「有冇機會再回去TVB？機會好微......我真係冇嬲.....但人哋唔知你係咪仲有咩跪計，返去復仇呀？！」

今次志雲大師接受「由零說起」專訪，除了剖白與已故邵逸夫先生及方逸華小姐合作時鮮為人知的趣聞、拆解《志雲飯局》的成功關鍵，更會親述自己誤墮孖展陷阱，勁輸八位數字、高達千萬港元積蓄的慘痛經歷。



陳志雲接受《由零說起》訪問。（林志龍 攝）

出生近12磅乳名「阿豬」 母親離世成人生轉捩點

陳志雲與父母的關係極好，他坦言自己備受寵愛：「我係裙腳仔，係千真萬確百分百嘅裙腳仔，而我係以此為傲嘅。」小時候的他乳名叫「阿豬」，全因他出生時體重達11 3/4磅，差不多12磅重。他回憶起媽媽的笑話，指因為太肥胖手和腳有些罅位，要用東西塞住，否則怕會醃出鹽：「我真係試過髀罅醃出鹽。」

在那個年代，他憑著肥嘟嘟的可愛模樣，成為街坊寵兒，麵包店姐姐會特意留起不賣的「麵包頭」給他。然而，1990年母親的突然離世，成為了他人生最大的轉捩點。當時獲港英政府委派到倫敦工作的他接到噩耗，大受打擊：「佢係第一個我咁親嘅人離開我，我啲眼淚停唔到，流到返寫字樓……我媽媽離開呢件事，其實都影響到我日後走到而家呢條路。」

當時他在政府擔任政務主任長達十年，入住逾3千呎宿舍，生活安穩。正因為失去了母親這份「求穩」的阻力，當伯樂俞琤邀請他加盟商台時，他決定接受挑戰：「如果呢度真係做唔掂，我可以再試，但唔試唔知，結果就誤墮塵網中，一去咁多年。」

陳志雲有一位被領養姐姐，一家人感情要好。（受訪者提供）

志雲BB真係好可愛！（受訪者提供）

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「韋家晴」的DJ歲月：想像我靚仔啲

其實在政府任職期間，他已申請在工餘時間以藝名「韋家晴」兼任電台DJ。當時廣播處長張敏儀大讚他聲音很美，適合演廣播劇男主角。他幽默地回憶當時不願見粉絲的趣事：「你可以想像到我靚仔啲，現實生活做唔到，亦舒筆下男主角梗係風流倜儻、瀟瀟㗎啦。」他笑指當時自己很肥胖，在港台門口遇到粉絲也不敢相認：「我自己肥嘟嘟，我同個看更（打眼色）……呀，韋先生今日錄音，咁擦身而過感覺好正。」

做政府高官時，志雲已用藝名「韋家晴」做DJ。（受訪者提供）

做政府高官時，志雲已用藝名「韋家晴」做DJ。（受訪者提供）

獲邵逸夫賞識 一人掌管TVB五大部門

加入TVB，是源於邵逸夫（六叔）的親自點名 。初入職時，陳志雲擔任節目部總監，主要負責節目發展策略、採購、編排、宣傳以及《K-100》的製作 。後來，因為公司人事變動，他竟然一人肩負起五大部門的重任。首先是外事部總監懸空，由他兼任；接著製作部總監懸空，他又兼任；後來甚至連法律部、新聞部都在他管轄之下 。對於這種「百足咁多爪」的狀態，他笑言是秉承了邵逸夫的名言：「邊個得閒就邊個做 。」當時公司提出為他加薪，他反而拒絕：「我話唔好加，加薪之後我心諗唔會加好多……我責任更大，我寧願捱義氣 。」雖然最終公司還是加了他幾千元人工，而他當時更擁有多間辦公室，但始終只用一間 。

陳志雲曾經係TVB大紅人，一人掌管公司五大部門。（潘樂文 攝）

六叔的精明與方姐的「Micro-manage」

在TVB工作十七年，陳志雲深得六叔與方逸華（方姐）器重。陳志雲大讚六叔雖然年事已高，即使年紀大，依然知道發生什麼事 。他記得有次開會談減肥真人騷，六叔精明地碰碰方逸華說「減肥適合你」 。談及港姐佈景時，六叔一針見血指出：「我哋香港小姐嘅吸引力唔係佈景，係香港小姐嘅質素同表現 。」六叔下午睡醒愛看《都市閒情》，更會打電話問：「嗰個唱歌咁難聽係邊個？點解畀佢唱歌？ 」

至於方姐上場後，管治風格則截然不同。陳志雲大爆內幕：「管得幾細，都幾micro manage，尤其是錢，大家可能有印象佢好孤寒，但換轉角度係好審慎理財。」方姐的細緻程度令人咋舌：「佢連泳衣都睇埋，拎住啲布出嚟話：『咁少布不如唔好著啦！』哈哈，做乜整埋啲咁嘅？」甚至連男廁尿兜設計也要親自過問：「個男廁點樣整個尿兜佢都有意見：『點解唔整個八爪魚？』好似企喺八爪魚前面係會咁 。」同時，方姐心思極為細密，創作TVBuddy成為公司icon，連紅封包和紀念筆的標誌大小都有關注，要求盡善盡美 。

陳志雲深得邵逸夫和方逸華器重。（受訪者提供）

陳志雲深得邵逸夫和方逸華器重。（受訪者提供）

被方逸華罵陽奉陰違

雖然伴君如伴虎，但陳志雲總能化解危機。他深知方姐脾性：「佢話我填到充，『唔使我講好多次，你明白我講乜嘢。』」不過，他亦試過被方姐痛罵甚至陷入險被解僱的危機。

事緣有慈善機構想做推廣節目，製作部認為有節目價值，但方姐知道後不喜歡，認為不應該做 。結果該慈善機構轉向營業部買下節目時段播出 。方姐為此大發雷霆，將矛頭指向陳志雲：「佢鬧我陽奉陰違，『我叫你唔做，你就叫人走第二條路！』 」當晚陳志雲剛在香港電台完成《鏗鏘集》錄音，收到這通電話後感到極度沮喪和委屈 。翌日他直接踩上方姐的辦公室伸冤，說罷心中亦有擔憂：「死啦！佢會唔會真係炒咗我？」

不滿有人踩住TVB Logo地毯屬謬誤

當年TVB大堂梳化被圍封，方姐開會時大發雷霆，全場以為是方姐旨意而噤聲 。陳志雲化身「爛頭蟀」解圍：「人哋話你唔鍾意人哋踩住TVB個logo，所以唔俾人坐 。」方姐直言怕踩便換掉地毯，並不是封梳化 。陳志雲笑指應對老闆發火全靠不辯駁：「係係係，我會檢討 。」連頂頭上司何定鈞都拍膊頭大讚：「『好嘢呀吓你！』咁就停止鬧所有人嘞 。」

陳志雲曾被方逸華罵陽奉陰違，但同時方小姐亦好喜歡志雲話頭醒尾。（受訪者提供）

排難解紛拆解「霸山頭」 助薛家燕保主角尊嚴

作為高層，陳志雲直認TVB存在山頭文化：「霸山頭係有嘅……你競爭係我霸佔咗呢個，你係我嘅人，你就唔准去隔離做，其實呢個就唔健康。」

面對這些複雜的派系鬥爭，他經常要為藝人排難解紛：「佢哋又唔敢自己同製作部嗰邊傾，咁呢啲我可以幫手。雖然講完之後，嗰個人夠份量唔敢郁佢，但佢夠份量都唔敢自己同嗰邊講喎，哈哈哈。」他又舉例，當年薛家燕在《萬千星輝頒獎典禮》中獲提名女配角，感到極度抗拒：「我寧願冇得提名，萬一贏咗咪死？人哋話我係最佳女配角，我唔係配角，我係主角嚟！」最後陳志雲出手為她抽起提名，保住了家燕姐的尊嚴。

志雲曾為家燕姐解煩憂。（YouTube@志雲頻道）

《志雲飯局》邀逾百嘉賓 蔡少芬驚陳志雲拒受訪

這位前任TVB總經理要平衡各方，在機緣下還走到幕前，不收額外酬勞主持《志雲飯局》。當年節目大受歡迎，除了出現盜版，甚至引來色情片惡搞，志雲大師沒有半點不悅，反而幽默回應：「有翻版，又有套叫《志淫飯局》，我覺得係一個成就嚟。」

節目做了159集，加上離巢後電台及做YouTuber的訪問，嘉賓數量超過200位。雖然訪問過無數巨星，但仍有人對他避之則吉。他透過朋友得知蔡少芬婉拒受訪的真心話：「佢見到蔡少芬問：『點解你唔接受佢訪問呀？』蔡少芬答：『我好怕畀佢訪問呀，我驚佢唔知問我乜嘢。』所以我知道原來係客套說話，我想藉呢個機會講，我其實唔係咁得人驚。」

蔡少芬唔想接受志雲訪問。（微博@蔡少芬）

《志雲飯局》好成功！（潘樂文 攝）

想詳盡知道陳志雲的故事？今晚18:30上《香港01》YouTube睇足本訪問！