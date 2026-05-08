麥明詩重返TVB拍節目　自封「首席教育官」分享湊仔心得有意再生B

「十優港姐」麥明詩（Louisa）自與飛機師老公盛勁為結婚，並於去年3月誕下愛兒後，重心多放在家庭與教育事業上。今日（8/5）Louisa罕有現身將軍澳電視廣播城，出席無綫全新科技教育節目《AI時化，未來練習生》記者會，隨即成為全場焦點。



「十優港姐」麥明詩（Louisa）自與飛機師老公盛勁為結婚並於去年3月誕下愛兒後，重心多放在家庭與教育事業上。（葉志明攝）

相隔六年重返TVB 轉型「教育界女強人」

今次是麥明詩自2020年《殺手》播映後，相隔六年再次踏足TVB參與節目拍攝。近年轉型商業顧問並擔任教育集團非執行董事的她，在記者會上展現一貫的斯文大方。據悉，她將與教育界名人林溥來（Patrick Sir）合作，利用自身「學霸」背景，探討AI科技如何改變未來教育與人才培訓。

「十優港姐」麥明詩（Louisa）自與飛機師老公盛勁為結婚並於去年3月誕下愛兒後，重心多放在家庭與教育事業上。（葉志明攝）

麥明詩今日出席記者會。（葉志明攝）

自封「首席教育官」 老公僅負責「陪玩」

Louisa接受《香港01》訪問時母愛大發，話題離不開剛滿一歲的兒子。她幽默地分享家中分工，自封為家中的「首席教育官」，專門負責規劃兒子的成長與教育，而老公盛勁為則為「首席娛樂官」：「雖然湊小朋友係攰嘅，但係我又覺得自己都好好彩，好幸運因為我屋企都比較有支援，家有四大長老亦都係都好好嘅資源，再加上我老公都係非常願意去同小朋友一齊玩，同去照顧佢，咁所以當一個重擔，兩個人一齊分擔嘅時候，都係一種幸福。」

麥明詩今日出席記者會。（葉志明攝）

麥明詩有意再生小朋友。（葉志明攝）

麥明詩續說：「老公負責同佢玩，佢係娛樂部經理。而我就多啲關注餵食嗰方面，因為我始終係媽媽，由佢BB嗰時，我餵奶到而家，都會當然教育可能係我諗多啲。」被問到會否再生小朋友？麥明詩表示：「都有有呢個方向，因為我覺得個小朋友有兄弟姊妹，令佢學識點樣相處同分享，對佢成長都好有幫助。」