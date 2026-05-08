李泳豪透露亡母死亡證不在手　未獲知會安葬地點：正常人都唔開心

李家鼎（鼎爺）與大仔李泳漢因財決裂，日前宣布委託細仔李泳豪擔任財產執行人。泳豪今日（8日）接受《香港01》訪問時承諾會好好照顧爸爸，讓鼎爺安享晚年。至於與大孖李泳漢為施明遺下的逾千萬物業起爭議，泳豪表示已交由律師處理，會跟足法律程序，並強調：「如果涉及有違法，一切跟足法律處理，採取法律行動。」

李泳豪透露亡母死亡證不在手。（ig圖片）

死亡證不在手 未知亡母安葬地點

李泳豪透露與李泳漢自施明喪禮後零接觸，他接受《星島頭條》訪問時，透露母親的死亡證不在手，若要申請遺產執行人，必須經律師調查，如當中涉及違反法律，便會依法採取法律行動，現階段仍屬未知之數。母親節即將到來，被問及會否去拜祭亡母施明，李泳豪無奈透露，哥哥至今沒有告知母親的安葬地點：「吓？佢冇公布喺邊度。佢冇講喺邊度……正常人都會唔開心㗎啦。」他苦笑指遭受此等待遇是「鬧都冇用」。

李泳豪與李泳漢未有接觸。（ig圖片）

李泳漢一直負責處理亡母後事。（facebook圖片）

每晚寫信悼念施明

現時泳豪只能用自己的方式悼念，每晚寫信給母親回憶往事。他感性表示深知父母相愛，並在信中向母親承諾會守護家庭，代為睇住爸爸，照顧鼎爺直到終老，叫母親在天之靈不用擔心。他強調現在一家人只得「爸爸、我同太太三個」，並承諾與太太會輪流照顧暴瘦的鼎爺，保障其財產讓他安享晚年，以防範有人作出「不軌行為」。

李泳豪未知到那裡拜祭亡母。（ig圖片）

每日寫信俾施明。（ig圖片）

每日寫信俾施明。（ig圖片）

每日寫信俾施明。（ig圖片）

支持鼎爺停止金錢資助

另外，對於鼎爺停止向大仔提供金錢，李泳豪直言父親「做得啱」，認為現階段作為兒子「應該要養返佢」。被問到如何形容哥哥，李泳豪僅以「唔comment佢」作回應。他透露，現時每日收工後會與太太輪流照顧81歲的鼎爺，指父親雖暴瘦但無大病痛，也沒有糖尿病，身體較虛弱，但狀態已逐漸平復。他坦言看到父親落淚會感到心痛，現時大前提是照顧好父親身體。

李泳豪表示知道父母仍深愛對方。（ig圖片）

泳豪夫婦照顧鼎爺。（資料圖片）

泳豪夫婦照顧鼎爺。（ig圖片）

避談取走300萬元

對於被哥哥指控取走300多萬元，李泳豪以涉及法律細節為由拒絕評論。他強調母親生前意願是一視同仁，自己只是「合理地去爭取返屬於媽媽的東西」，此舉亦獲鼎爺支持。對於外界批評他懦弱，他表示控制不到別人的看法，強調自己只是在做應做的事。