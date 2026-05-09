獨家｜李泳豪再回應李泳漢錄音　忟鼎爺狂被攞錢：幾十萬咁俾

施明離世後，一對孖仔李泳漢和李泳豪的爭產風波持續發酵。繼李家鼎（鼎爺）早前公開錄音斥李泳漢苛索金錢後，李泳漢今晨（9日）向傳媒公開多段錄音反擊，內容包括鼎爺聲稱被軟禁、李泳豪疑以粗言侮辱父親，以及細新抱Agnes「教訓」鼎爺亂花錢等。李泳豪今日（9日）接受《香港01》電話訪問開腔逐點還擊，還首度提及逼分身家取走鼎爺340萬存款指控。

兄弟不和升級！（ig圖片）

小時候合照。（ig圖片）

李泳豪多次被李泳漢指逼鼎爺分身家，取走鼎爺340萬存款傳。（ig圖片）

李泳豪終極回應李泳漢錄音。（ig圖片）

認父子曾嘈交 斥有人斷章取義鼎爺

對於錄音中「粗聲粗氣」，李泳豪坦承錄音屬實，但強調內容被有心人「一節節」抽出來抹黑。他解釋當時態度欠佳，全因鼎爺不斷給錢予大仔，屢勸不聽才導致父子爭執。他直言：「嗰輪我老竇攞錢攞得太勁，講又唔聽，咁一定忟。大家為件事，睇你（李泳漢）攞錢攞到老人家咁，梗係忟，說話一定唔好聽。」他澄清自己沒有講粗口，只是語氣較重，並反斥李泳漢避而不談覬覦200萬定期一事，企圖轉移視線。他說：「啲錄音一節節，有啲係講我阿叔啲嘢，家事又攞出嚟，唉！你又唔解釋嗰200萬，鑊鑊都係咁，佢Skip晒就隊人，你話我錯，你仲錯！」

李泳豪斥有人斷章取義鼎爺。（ig圖片）

為太太護航 否認「嗌非禮」指控

錄音中，Agnes細數鼎爺在5個月內花費逾16萬6千元，平均每月約3萬3千元，語氣粗魯。李泳豪為愛妻解畫，指當時鼎爺的帳目極度混亂，「條數俾到咁亂，幾十萬幾十萬咁俾，條數太亂，講極唔聽，所以忟就係咁簡單。我太太覺得唔正常，一個老人家點解會使咁多錢，所以逐條數對返，無可能係咁架！」

至於錄音中鼎爺聲稱被Agnes威脅，指她「閂窗閂玻璃」並恐嚇若他反抗便「嗌非禮」，李泳豪對此感到冤枉並強烈否認。他直指指控全屬憑空想像：「真係要證明點閂窗嗌非禮，冇發生過點解釋？！」

李泳豪夫婦與李家鼎。（ig圖片）

李泳豪為太太護航。（ig圖片）

促李泳漢交出證據 拒認私吞340萬

針對李泳漢一直指控他們夫婦掌控鼎爺戶口，並私吞340萬元，李泳豪希望對方拿出實質證據，他說：「佢（泳漢）成日提住340萬，有直接證據咪攞出嚟，唔好成日咬住我攞咗340萬。」

李泳豪促李泳漢交出私吞340萬證據。（資料圖片）