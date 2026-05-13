專訪｜MC張天賦被戲稱「港版Bruno Mars」　親解財務現況：買咗樓

MC 張天賦將於7 月再次重返紅館舉行《張天賦 E = mc² 演唱會 2026》，原定將於2026年7月7至10日在紅磡香港體育館舉行，11日為加場。對於網上流傳他因欠下巨額賭債而瘋狂接Job，更被封為「港版Bruno Mars」，MC近日現身親自回應，表現落落大方。



MC張天賦舉行全新個人演唱會《張天賦 E = mc² 演唱會 2026》。

被戲稱「港版Bruno Mars」還5億賭債？

外間流傳 MC 近年瘋狂開騷、出席活動是為了償還巨額賭債，甚至有網民戲稱他是「港版Bruno Mars」，他半開玩笑地說：「我好開心佢哋將我同Bruno Mars比，佢係國際巨星。至於還唔還債嗰啲都悶啦，但我開心嘅，將我同Bruno Mars比較，竟然可以上到個天秤比較，可能是因為我哋身高，可能我哋都係華納，可能我哋都紅了，所以才有人攻擊」。至於會否將呢「五億」當成一個動力？他表示：「賺夠都未必會話畀大家聽，我要低調、要避嫌。（差唔多？）離個目標都幾遠，所以大家要多多支持。」

被戲稱「港版Bruno Mars」，MC 幽默回應。（陳順禎攝）

理財之道：交畀媽咪同助手打理 親解財務現況：買咗樓

雖然退休目標遠大，但 MC 的理財觀念卻相當傳統。他將大部分收入交給助手和母親處理，甚至最近還送了一層樓給母親作為禮物。「傳統觀念覺得買樓先安心穩陣，我雖然有第二個睇法，但我都係交畀專業人士。不過，你講開買樓，媽咪買咗樓。（唔係你個名？）佢嘅咪就係我嘅。」

MC 的財政狀況似乎相當穩健。（陳順禎攝）

MC透露已買入物業送給母親。（陳順禎攝）

談感情觀轉變：從不介意到「積極避嫌」 拍拖絕不偷偷摸摸

MC 的感情生活一直是傳媒焦點。MC 坦承，入行初期的他覺得「身正不怕影斜」，但現在心態大變。「入行中後期我發覺，冇做過係唔夠嘅，仲要學識『避嫌』去保護自己。」 現在的他，盡量避免與異性單獨出現，避免任何可能引起遐想的畫面。被問到如果拍拖會否偷偷摸摸，他果斷回答：「我唔會偷偷地，因為我要避嫌嘛，仲偷偷地咩？」 至於會否公開，他認為這沒有標準答案，不應因為「偶像歌手」的標籤就限制自己拍拖的權利。

MC拍拖拒絕偷偷摸摸。（陳順禎攝）