李泳豪嬲爆愛妻被屈還原「教訓」老爺真相　完整聲檔後續出乎意料

李泳漢和李泳豪兄弟決裂升級，泳漢多番指控孖生細佬泳豪在背後操控李家鼎（鼎爺），並私吞老父340萬元財產！日前李泳漢向傳媒供出多段聲稱是「內幕」的影片及錄音對話，當中包括李泳漢獨自站在門外自拍，指鼎爺在屋內不願意行出門口，期間問鼎爺：「你俾人軟禁咗喺自己間屋度？」鼎爺帶點晦氣答：「係呀！係呀！」除質疑泳豪「禁錮」鼎爺之外，還對父親粗聲粗氣，泳豪太太林妤謙（Agnes）亦有「教訓」鼎爺亂花錢，逐項數目跟老爺對質等等。

李泳豪被指對鼎爺粗聲粗氣。（ig@drift_greg）

豪仔未有掩飾對鼎爺粗聲粗氣，全因為自己太忟：「講極唔聽！」（ig@drift_greg）

施明離世後，兄弟不和升級！（ig@drift_greg）

不甘太太被屈供出完整語音對話內容

李泳豪今日（9日）接受《香港01》訪問，坦白承認自己對父親說話語氣較重，但沒有說粗言；不過錄音聲帶全部「一節節」，明顯有人刻意抹黑。泳豪特別心痛太太Agnes，並決定公開這位細新抱勸告老爺的完整對話內容，泳豪說：「我唔想我老婆被人屈！」

李泳漢向傳媒提供嘅聲檔，部份內容被刪掉，其中有斥細新抱Agnes好惡鬧老爺，態度欠尊重老人家。（ig@drift_greg）

李泳漢將Agnes抹黑成「惡魔」一樣，並稱呼對方做「台灣婆」。由泳漢提供的聲檔中，Agnes嚴厲管束鼎爺的財務，態度似乎不太客氣，用半鹹淡廣東話說：「你唔好同我扮嘢嘞，你所有啲數，我哋都同你計咗㗎，你自己都寫過出嚟，你每3日就半隻雞，你淨係鍾意食蒸雞，咁可以用幾多錢呀？你又唔出街，你呢個月使多咗錢，就係買多咗個手提電話，因為你自己掟爛咗部手提電話，你冇其他消費，總之，聽清楚16萬6千幾，就係你7月至11月嘅生活費。」 然後Agnes更教訓鼎爺：「我老公細個你點教佢㗎？畀你咁多就係咁多，你自己想用就自己想辦法啦，咁如果你冇錢仲碌卡，就要自己負責嘞，你唔好唔記得咗，你嗰日趕趕趕，趕出去想撳錢，跟住你撞車呀，連個天都唔畀你做呢件事，你自己諗清楚。」

李泳漢向傳媒提供嘅聲檔，部份內容被刪掉。（ig@drift_greg）

豪仔同老竇鼎爺感情一向好好，即使鼎爺與施明離婚後，兩父子仍經常會相約見面。（ig@drift_greg）

語音聲檔後續爆鼎爺銀行賬目混亂

原來這段聲帶還有驚人後續，Agnes爆鼎爺銀行戶口賬目不清，使錢如大花筒「幾十萬幾十萬」去向不明！Agnes說：「總之我做新抱，我老公做細仔嘅，可以幫你睇住條數，你唔使同我講燈油火蠟，你一個月燈油火蠟都用唔到75萬，但你轉咗75萬畀人，吓，你唔好再話冇啦！銀行statement黑字白紙，人喺嗰度，除非銀行講大話，咁你可以告銀行喎，你無啦啦戶口少咗75萬嘅？吓，唔合理喎，啲錢留低自己用。」

李泳豪不甘愛妻被人屈。（ig@drift_greg）

新抱Agnes勸老爺：唔好咁糊塗

另一段語音訊息，則是Agnes勸老爺要好好守住自己家財，語調較溫和，聽得出好戥老爺不值，十分無奈：「我都勸你啦，唔好咁糊塗，每日勞氣，唔好咁糊塗啦，唔好咁無智商啦，去思考吓你做嘅嘢合唔合理。75萬、45萬、20萬、43萬咁樣fing去畀人，你唔好話冇呀，銀行statement清清楚楚寫嗰度，一筆筆現金嘅數出咗去，無可能係錯誤嘅，一係我幫你聯絡律師去告銀行，因為你啲數出咗去，幾十萬幾十萬幾十萬咁出去，你話冇？咁就唔合理嘞，咁就要叫律師幫你告銀行，我幫你聯絡吖？！」

原整聲檔發現，Agnes咁勞氣，原來係不忍老爺銀行戶口啲錢「幾十萬幾十萬」不翼而飛。（ig@drift_greg）

而鼎爺就曾在訪問中讚細新抱對自己好好，每日探望及勸進食，甚至「餵我食飯」，而細仔無論工作幾疲累都會攞飯給鼎爺，並指自己弟妹亦有探望。相反，指斥大仔「唔係人」，而大新抱更是「人無三尺高 肚裡三把刀」，黑白是非明眼人一看便清楚。

李泳豪發聲護妻。（ig@drift_greg）

鼎爺亦有讚細新抱，反指大新抱「人無三尺高 肚裡三把刀」。（ig@drift_greg）