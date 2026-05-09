舞台劇《關於那隻龜回魂的故事》　黃子華爆陳奕迅︰係不停咁笑

舞台劇《關於那隻龜回魂的故事》，由阮小儀、楊樂文（Lokman）、梁仲恆、王耀祖、胡麗英、阮韻珊及倪秉郎主演，於昨晚（5月8日）於香港演藝學院歌劇院正式開鑼，一連18場。首演當晚星光熠熠，多位圈中好友到場支持，包括黃子華、陳奕迅、江熚生（AK）、黃智德（Alton）、譚耀文、森美等。其中黃子華被安排坐陳奕迅隔籬，就「投訴」呢位觀眾笑唔停︰「佢係不停咁笑，亦都有感動嘅時候。」

這是一個有關家人與寵物，面對離別、走過誤解與傷痛的故事。（《關於那隻龜回魂的故事》劇照）

Lokman是次飾演終日黐飲黐食、得過且過的表弟，卻是陪伴姨丈和家傳之龜小陸最多的人。（《關於那隻龜回魂的故事》劇照）

監製王耀祖感謝觀眾︰冇你哋就冇劇場！

《關於那隻龜回魂的故事》是一個有關家人與寵物，面對離別、走過誤解與傷痛的故事。故事講述家傳寵物龜「小陸」（胡麗英 飾）離世後，老爸（倪秉郎 飾）堅持為牠舉辦喪禮，更要求散居各處、關係疏離的家人——大家姐（阮小儀 飾）、龍鳳胎二弟（王耀祖 飾）及三妹（阮韻珊 飾），連同表弟（楊樂文 飾）及二弟男友（梁仲恆 飾）回家共聚七日，等待牠「頭七回魂」。一家人被迫困獸鬥，一段荒誕卻溫暖的家庭故事亦由此展開。

首演謝幕時全場掌聲不絕，台上演員亦感觸分享排練及演出的心情。監製兼演員的王耀祖（阿祖）感謝觀眾支持：「因為冇你哋就冇劇場！我哋做咗一個關於家庭嘅Show，但我自己最開心係，我哋真係得到一家人。」梁仲恆 （阿炳）更興奮高呼：「我好開心呀！大家開唔開心呀？」

Lokman是次飾演終日黐飲黐食、得過且過的表弟，卻是陪伴姨丈和家傳之龜小陸最多的人。他亦坦言，今次演出令他感受到滿滿的愛：「遇到一個好Warm嘅劇本，同一班好Warm嘅團隊，多謝大家畀大家有個依靠。大家好信任彼此，全程可以放心挨左挨右。我覺得今次排練同演出都非常幸福，希望呢份溫暖都可以感染到大家。」

劇中楊樂文飾演表弟，梁仲恆就飾演二弟男友，一齊等待烏龜「頭七回魂」。（《關於那隻龜回魂的故事》劇照）

（《關於那隻龜回魂的故事》劇照）

小儀呼籲張栢芝入場欣賞

小儀相隔十三年再度踏上舞台劇舞台，飾演家中的大家姐，表面牙尖嘴利、事事逞強，內心卻藏着不為人知的秘密，與阿祖上演多場既惹笑又動人的爭吵戲碼。她分享時更一度哽咽：「好難得遇到一個咁有愛嘅團隊。初時以為係接到一份工作，做做下先發現原來呢個唔係工作，而係返咗一個屋企。」她亦透露愛犬「細佬佬」身體抱恙，現時仍然留院觀察：「唔知呀，總之情況唔樂觀，但最緊要係愛，同埋家人。」阿祖亦指：「屋企人同寵物，其實就係我哋做呢個Show嘅原因。因為我哋覺得佢哋好重要，所以希望可以將呢個喜劇、呢個故事，同更多人分享。」

最後，小儀及阿祖更即場向觀眾提出「特別任務」：「大家可能估唔到，原來張柏芝有首歌對我哋套戲非常重要。所以想借大家力量幫我哋集氣，希望可以邀請到張柏芝入場睇戲！我哋仲有17場，希望可以呼喚到佢！」

小儀即場向觀眾提出「特別任務」：「張柏芝有首歌對我哋套戲非常重要。所以想借大家力量幫我哋集氣，希望可以邀請到張柏芝入場睇戲！」（《關於那隻龜回魂的故事》劇照）

黃子華笑言Eason坐隔籬，不停笑︰「亦都有感動嘅時候。」（影片截圖）

黃子華爆陳奕迅睇到又笑又喊

至於一眾嘉賓的觀後感，黃子華就大讚《關於那隻龜回魂的故事》是一部「好Warm、好感人，但又好幽默、好好笑，同埋好專業」的演出。他更笑言：「Eason坐喺我隔籬，佢係不停咁笑，亦都有感動嘅時候。」陳奕迅（Eason）聽罷即擺出流淚手勢，笑指自己確實被劇情感動到眼濕濕，並表示：「套劇好寫實咁講家庭關係，家人之間會單單打打，但其實大家都好愛大家。」

陳奕迅欣賞完《關於那隻龜回魂的故事》，到後台合照。（大會提供）