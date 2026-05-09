肥媽發火怒轟李泳漢「係咪人嚟？」　開腔證鼎爺養仔：佢未停過！

李家鼎、李泳漢、李泳豪糾紛事件愈演愈烈。肥媽（Mariam Maria Cordero）今日（5月9日）出席《中年好聲音4》活動。她接受《香港01》訪問時，提起李家鼎（鼎爺）時她相當感觸，更激動大鬧李泳漢。



講起李泳漢，肥媽就好勞氣。（葉志明 攝）

心痛老友暴瘦 勸勉「兒孫自有兒孫福」

問到肥媽可有留意李家鼎的新聞︰「梗係有啦，佢好瘦好陰功。其實施明未走嘅時候我哋都通過電話，佢好擔心施明，同我講電話講到喊。我知佢養咗佢好耐，我話養大啲仔女，兒孫自有兒孫福，幫得就幫，冇理由攬晒上身。」

李家鼎拒辦80大壽︰想低調度過。（資料圖片/葉志明 攝）

踢爆鼎爺長年接濟兒孫 歎老人家難放手

鼎爺一直養泳漢，肥媽是否知情？她回答：「一路都知！好耐啦，總言之我同佢做《肥媽李鼎》（2023年節目），佢養緊啲孫又幫緊啲仔，佢未停過。」鼎爺有沒有透露被兒子問攞錢？肥媽回答︰「佢唔會㗎，我哋知。我哋同佢講唔好孭晒啲嘢上身，放手啦。佢就話：『唉，好難嘅。』」

講起李泳漢，肥媽就好勞氣。（葉志明 攝）

李泳漢今日不會出來接受訪問。（葉志明攝）

狂轟李泳漢錄音內容 怒斥︰係咪人嚟㗎？

提到早前傳出的WhatsApp對話錄音，肥媽更替鼎爺不值。「個WhatsApp講，我45歲搵咩做呀？大佬，我6年班未畢業（編按︰高中未畢業），係你唔做啫。香港都搵唔到嘢做，我都唔做啦，伸吓手就有，仲要鬧佢，我攞個屋契去按。呢啲嘢點講得？！咁嘅說話，係咪人嚟㗎？」

戥鼎爺捱更抵夜不值

肥媽續說：「唔係淨係我，你哋聽到都覺得離譜呢？我唔信香港有一個人唔覺得佢離譜。」會否和李泳漢「傾吓」？肥媽回答：「有乜好傾呀？！呢啲人根本唔需要同佢傾，根本唔係同一個範疇，根本唔需要睬佢。肥媽又表示，戥鼎爺辛苦，又說：「一個老人家食得幾多？點解要捱咁辛苦啫。我哋打工就覺得好玩，佢就真係捱，放手啦，大佬！」

肥媽嘆，叫李家鼎放手唔好做到咁辛苦。（葉志明 攝）

肥媽出席《中年好聲音4》活動。（葉志明 攝）