李泳豪質疑亡母信用卡有不明賬目　曾為家庭付出貢獻90%收入

李家鼎（鼎爺）前妻施明離世後，家庭糾紛成為城中熱話，兄弟反目互數不是。李家鼎痛斥長子李泳漢與老婆把他當作「人肉提款機」，李泳漢則反指細佬及弟婦拎走李家鼎戶口340萬。為支持其說法，李泳漢向傳媒公開多段電話錄音及影片，聲稱內容可證明父親長期受李泳豪夫婦控制，甚至遭到言語威嚇、侮辱及經濟限制。

李泳豪質疑亡母信用卡有不明賬目。（ig@drift_greg）

李泳豪被鼎爺委任做財務執行人。（ig@drift_greg）

施明離世後，鬧出爭產風波。（ig@drift_greg）

揭勞氣錄音真相

對於錄音指控，李泳豪今日（9日）供出整段錄音檔「真相」還原事件，指出原意是想勸老父「清醒」，別再「幾十萬幾十萬」給予兄長。李泳豪接受《香港01》訪問時透露，聲檔中自己如此勞氣的真正原因，是懷疑有人一直動用母親施明的個人信用卡，就連她留院及離世後仍有帳目未清還，令他心生懷疑。

李泳豪透露，亡母施明是馬會會員，申請了一張聯營的MasterCard，每月會費約3千餘元，但除此以外，一直有不明卡數未清。他說：「我離開屋企之前，balance只剩好少，我Daddy一直有幫阿媽清數。」

施明生前是馬會會員。（ig@drift_greg）

施明好痛錫一對孖仔。（ig@drift_greg）

施明好痛錫一對孖仔。（ig@drift_greg）

施明好痛錫一對孖仔。（ig@drift_greg）

質疑亡母信用卡有不明賬目

但奇怪在，施明於2022年底在家中跌倒撞傷頭部，接受開腦手術並留院一年，在住院期間及出院後仍有很多卡數需要清還，泳豪續說：「點解我哋咁勞氣，因為發現自從阿媽入醫院同出院之後，根本日日都係瞓床或者無出街，但點解我阿媽張credit card，我老竇仲要幫佢還錢？即使今年，幾個月前發生呢一單嘢（母親離世）都仲還緊嘅，我好奇怪呢樣嘢，所以我係好嬲！理論上唔會再有交易，就算係都係媽咪入院前嘅transaction，我唔敢講得好detail，但我問老竇，仲係還緊張卡條數，咁我就覺得好奇怪，所以我哋咁忟。」

泳豪質疑亡母信用卡有不明賬目，所以好忟。（ig@drift_greg）

無業兄長未能申請信用卡 揚言交律師查數

李泳漢被指是「啃老族」，曾被鼎爺勸籲要自己搵工養家，但他則以「高中都未畢業，45歲，出去做鎖售員都唔請」為由拒絕。由於一直沒有工作，確實難以自行申請信用卡，難怪李泳豪對亡母的卡數來源深表質疑，他說：「我從老竇口中知道，佢同我講仲要幫阿媽還card數，我覺得好奇怪，所以仲要check單，所以好忟，照道理阿媽係冇用過credit card，遲啲要搵律師去銀行查數。」

李泳漢多年來未有工作。（ig@drift_greg）

泳豪質疑亡母信用卡有不明賬目，所以好忟。（ig@drift_greg）

鼎爺否認被監控 讚泳豪生性曾貢獻90%收入

李家鼎曾在訪問中嚴正否認遭細仔李泳豪監控，早前並公開指將財產託管權交予泳豪。在鼎爺眼中，泳豪十分生性，是百分百愛錫家庭。鼎爺透露細仔為家庭付出很多：「佢曾經搵到錢（教飄移、開麵店），佢俾晒落頭家到，係90%俾落去。」對比之下，當年長子泳漢結婚擺酒，除了鼎爺承擔婚宴費用，細佬泳豪亦負責出錢租車。

兩兄弟曾住在同一屋簷下，但自從泳豪與Agnes拍拖後，家庭開始起爭端，泳豪為維護兄弟情曾作出退讓，甚至在婚前已主動搬出九龍塘住所，把地方留給阿哥一家與母親共住。沒料到泳豪自己結婚時，阿哥卻搞破壞，加上近期的連串風波，最終令兄弟關係徹底決裂。

李泳漢不准許施明出席細孖泳豪婚禮。（ig@drift_greg）

兩兄弟原本好老友，泳漢結婚亦係細佬負責出錢租車。（ig@drift_greg）

兩兄弟原本好老友，泳漢結婚亦係細佬負責出錢租車，鼎爺就承擔婚宴費用。（ig@drift_greg）

豪仔已復工。（ig@drift_greg）

豪仔已復工。（ig@drift_greg）

豪仔好動鍾意打拳。（ig@drift_greg）

騎馬。（ig@drift_greg）

騎馬。（ig@drift_greg）

騎馬。（ig@drift_greg）

飄移。（ig@drift_greg）