中年好聲音4｜周志康被質疑遭周志文拖累　大方回應：冇佢冇我

TVB選秀歌唱節目《中年好聲音4》16強誕生，當中不乏昔日歌手可嵐、TVB藝人莫家淦和周志康。講起周志康實在「一匹布咁長」，但總括而言，他與孖生哥哥周志文曾於16年前參加《超級巨聲》而入行，輾轉間拍劇、做主持，做歌手唱主題曲。



周志康以「企鵝人」身分晉級《中年好聲音4》16強。（葉志明 攝）

蒙面參賽拒認兜圈 樂觀面對演藝機遇

周志康以企鵝人的蒙面身份參加《中年好聲音4》而再度走紅，昨日（5月9日）他出席活動時，就分享了感受：「我唔覺得兜圈，因為如果係兜圈嘅話，就唔係而家俾人見到。我覺得演藝路有趣在係個目標有時會係，機遇令到你要拍劇，你要做主持。我內心覺得，就係要做好當下嘅嘢，最緊要係咁，唔知自己終點喺邊，當然最開心真心係唱歌。我覺得TVB好好嘅嘢係，佢會訓練你唔同嘅嘢。」他坦言，以往做主持是「真係唔得」，口才不算好也不懂應對。

被指遭孖生阿哥緋聞拖累？ 霸氣護航：冇佢冇我！

記者提及，他在初出道時氣勢相當不錯，可說是其中一位跑出的新人。唯當時爆出不少周志文的緋聞，疑似因而被提早解約，也有網民認為周志康被哥哥周志文「拖累」。對此，周志康就答道：「絕對唔會，我覺得每個人行自己嘅路，我又唔覺得其他人會基於自己親戚被影響。（但係你哋孖生。）我相信觀眾眼睛係雪亮嘅，呢個行業係會遇到緋聞呢樣嘢，係我冇遇到而哥哥遇到，佢影響到我？我內心絕對冇，其他人點諗係佢哋諗法，佢亦都係行業中重要嘅戰友，冇佢亦唔會有我。」

周志康以「企鵝人」身分晉級《中年好聲音4》16強。（葉志明 攝）

周志康出席《中年好聲音4》活動。（葉志明 攝）