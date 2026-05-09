張致恒被封「四大廢男」　曬開工照力證唔廢：點樣做先唔算係懶？

張致恒（Steven）與太太區燕雯（雯雯）於2019年結婚，育有四名兒子，但長期經濟拮据，多次因欠租問題被逼遷，雯雯亦不時在社交平台發文放負，引起網民關注。近日有網民將梅啟明、張致恒、周永恆及李泳漢列為「香港四大廢男」，對此，張致恒親自在帖文下以一句「感謝」回應，不少網民都大讚他表現大方！今日（9日）張致恒在IG限時動態曬出開工照，以行動力證自己唔廢！

張致恒一家六口。（IG@ugly_mama）

張致恒一家六口。（IG@stevencheung）

張致恒相當痛錫幾名兒子。（IG@stevencheung）

張致恒轉職搬運工人，曾被影到在黑雨搬雪櫃上唐樓，淋到變落湯雞。（網上圖片）

張致恒在物流公司做搬運工人，幫大型電器舖送貨，日曬雨淋好捱得。（IG截圖）

張致恒曬開工照力證唔廢

張致恒上載了一張坐在貨車上的自拍照，並寫道︰「其實我喺俊偉物流已經做咗差唔多一年 ，基本上每個月都係幫豐澤送貨。我唔夠膽講自己好勤力，咁但係究竟點樣做，先唔算係懶？」相中所見，他身穿黑色背心及黑色短褲，頭戴Cap帽，一身開工look十分樸實。張致恒近年因債務及感情問題形象插水，一度被封為「負評王」，但自去年起他放下身段轉行做搬運工人，多次被捕獲「大汗疊細汗」送貨，不少網民都大讚他如今自力更生形象好轉！據知張致恒將於5月20日現身廣州擔任音樂會嘉賓，而他近日亦積極健身，為再踏舞台做足準備！

張致恒曬開工照力證唔廢。（IG截圖）

積極健身。（影片截圖）

積極健身。（影片截圖）

認真健身！（影片截圖）

張致恒將於5月20日現身廣州擔任音樂會嘉賓。（影片截圖）

張致恒將於5月20日現身廣州擔任音樂會嘉賓。（影片截圖）

洗底！（抖音@藝人經紀友明哥）

七師傅借錢應急 張致恒已申請公屋拒攞綜援

早前七師傅接受訪問時透露因工作關係認識張致恒，並以金錢援助對方，她又指張致恒勤力工作，由朝做到晚，每日都要行唐樓搬貨，靠小費生存。事後張致恒發文感激七師傅援助，但坦言仍未有能力還錢，他自言轉職做搬運已近1年，自己亦很努力工作：「好多人問我點解唔去攞綜援，申請公屋，其實公屋呢就已經申請咗一段時間，但係呢個世界唔係話人多就可以快啲攞到屋，同埋我真係唔想去攞綜援，因為我好鍾意工作我好鍾意做嘢，同埋我想提醒一下我係有四個仔，大嗰啲唔飲奶粉唔代表細嗰個唔飲奶粉，再加上我哋唔係飲貴奶粉，只係美素佳兒3號，最細嗰個未戒到尿片，其實有好多嘢我懶得解釋，要唔信你嘅人永遠都唔會信你。」

七師傅借錢給張致恒應急。（資料圖片/吳子生攝）

張致恒幫手送物資去簡易公屋。（IG截圖）

張致恒好大隻！（IG@stevencheung）

努力工作。（IG@stevencheung）

張致恒同囝囝。（IG@stevencheung）

張致恒與雯雯及兒子。（IG@ugly_mama）

張致恒一家人長期財困。（資料圖片）