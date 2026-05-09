陸詩韻獲委任「灣仔交通安全大使」　着制服騎鐵馬圓童年夢想

陸詩韻（Sharon）今日（9日）以「灣仔交通安全大使」身份，獲邀出席於灣仔舉行的道路交通安全就職典禮及攤位活動。這是她首次穿上全套制服，在幕前擔任宣傳角色。過往Sharon即使曾在拍攝《竊聽風雲》或《不義之戰》飾演女警，也只是便裝，未曾有過如此正式的體驗。這份特別的經歷，讓她深深感受到肩負使命的責任感。

陸詩韻（Sharon）今日（9日）以「灣仔交通安全大使」身份，獲邀出席於灣仔舉行的道路交通安全就職典禮及攤位活動。

陸詩韻提醒交通安全

隨着智能電子產品日新月異，低頭族愈來愈多，手機幾乎不離手。Sharon藉此呼籲大家：過馬路時務必保持警覺，切勿分心。她亦欣見政府近期在部分斑馬線增設投射紅燈裝置，提醒行人注意安全，認為這是一項非常有效的預防措施。她期望所有道路使用者都能提高警覺，保障自己與他人的安全。作為同時擁有駕駛執照的道路使用者，Sharon深知司機與行人責任同樣重要。她指出，若駕駛者能多一分耐性，尤其在遇到長者或小朋友過馬路時，或在路面上多些禮讓其他車輛，相信必能大幅減少交通意外。

首次穿上全套制服！

合照！

陸詩韻着制服騎鐵馬圓童年夢想

陸詩韻在活動中最令她難忘的環節，莫過於親身騎上「鐵馬」！這簡直是圓了她的童年夢想。小時候她曾渴望考取電單車牌照，但因母親反對而擱置。今天能夠騎上的，不只是普通電單車，而是象徵執法與服務的「鐵馬」，令她如願以償。她特別感謝廖珈奇總警司(灣仔警區指揮官)及葉小明 高級警司(港島總區交通部) ，耐心講解鐵馬的新舊型號差異、馬力特點，以及交通警員的工作點滴，讓她獲益良多。

圓夢！