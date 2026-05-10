李家鼎向李泳豪呻窮憂200萬老本不保　設雙簽戶口遭大仔夫婦截擊

李家鼎（鼎爺）與大仔李泳漢的爭產風波越演越烈，隨着更多對話錄音流出，事件真相逐漸浮面。一直將老父當作「人肉提款機」的李泳漢，不但長期苛索金錢，更被揭發對鼎爺大講忤逆說話。在流出的錄音中，李泳漢因不滿鼎爺拒絕為其保單付款，不但爆粗狂鬧老父，更惡毒恐嚇：「信唔信我撳X住你，剪X咗你條脷，橫掂你講嘢言而無信。」面對長子步步進逼的語言暴力與無休止苛索，細仔李泳豪受訪交代細節。對於被指控操控父親銀行戶口，李泳豪直認不諱，但實況是為保住鼎爺的老本，免被「無業漢」泳漢夫婦榨乾。

施明喪禮後，兄弟不相往來。（資料圖片）

李泳漢被爆一直無業，係「啃老族」。（資料圖片）

李家鼎呻窮憂老本不保

李泳豪接受傳媒訪問時透露，鼎爺每次出糧不久便會呻窮，泳豪說：「鼎爺曾經同我講頂唔順，開始無錢見底，向我求救，其實啲數要撥亂反正，每月見到佢再攞十幾二十萬出去，其實一個老人家唔會一個月使到咁多錢。」

面對李泳漢苛索太離譜，李泳豪曾主動做「醜人」作擋箭牌，他說：「咁我話你乜嘢都推晒俾我就得，有咩就叫泳漢搵我攞。」李泳漢於是出言指控泳豪軟禁鼎爺，泳豪續解釋：「其實佢唔想出去，我老竇係怕咗佢，所以佢（泳漢）問係咪細佬軟禁你，鼎爺咪話︰『係呀！係呀！』因為我同老竇講，有咩推俾我就得。」但李泳豪其後發現鼎爺心軟，怕孫兒及施明變出氣袋，瞞住他繼續做大仔的提款機，令他大感忟憎：「眼見鼎爺積蓄已去到危急關頭，呢頭叫佢唔好俾，轉頭又俾，我咪忟憎。」

李泳豪曾想與鼎爺開雙簽聯名戶口。（ig@drift_greg）

鼎爺曾呻窮，李泳豪曾想與鼎爺開雙簽聯名戶口。（ig@drift_greg）

施明同鼎爺都好錫啲孫。（ig@drift_greg）

鼎爺都好錫啲孫。（ig@drift_greg）

設雙簽戶口護200萬定期 遭大仔夾擊破壞

因李泳漢經常催促鼎爺交出將到期的200萬定期存款，加上發現鼎爺每月被提取的資金過大，遂建議父親開設雙人簽署的聯名戶口。他指出，原定計劃是200萬定期完結後直接轉入該戶口，款項僅限作鼎爺及亡母施明的生活與醫療開支，並明言：「泳漢一家使費我係唔會批。」然而，該計劃最終胎死腹中。李泳豪指消息走漏後，在定期結束之日，大嫂Conny或李泳漢夾住鼎爺前往銀行，強行取消將款項轉移至聯名戶口的申請。200萬最終放回鼎爺個人戶口，令父親繼續淪為「無底深淵」的提款機。

李泳豪否認軟禁鼎爺。（ig@drift_greg）

李泳豪否認軟禁鼎爺。（ig@drift_greg）

兩父子一向感情特別好。（ig@drift_greg）

鼎爺以「燈油火蠟」隱暪大額支出

即使聯名戶口計劃告吹，李泳豪與太太Agnes仍努力協助鼎爺查閱銀行月結單對帳。李泳豪指鼎爺深居簡出，每月合理開支僅三至四萬元，但月結單卻顯示有多筆大額現金流出，當被查問時，鼎爺為怕惹細仔不滿，竟以「燈油火蠟」作藉口隱瞞大筆資金去向，令李泳豪夫婦感到激心勞氣。

李家鼎曾以「燈油火蠟」作藉口隱瞞大筆資金去向，令李泳豪夫婦感到激心勞氣。（ig@drift_greg）

截斷財路疑惹報復

李泳豪坦言，早前流出其太太Agnes要求睇單claim錢的WhatsApp錄音，原意正是要求老爺別再糊塗下去。但這段語音，泳漢卻沒有公開：「我勸你唔好咁糊塗，我唔係勞氣，唔好咁無智商，去思考下你做嘅嘢合唔合理？75萬、45萬、20萬、43萬咁樣fing出去俾人，唔好話無呀，銀行statement清清楚楚寫晒出嚟，一張張一筆筆現金數出咗去，啲數幾十萬幾十萬咁出咗去，你話無係唔合理。」

李泳豪與太太為父親築起財產防線，變相截斷了「無業漢」大哥的財路，難怪李泳漢對負責睇數的弟婦恨之入骨，才會以母親「遺願」為名，禁止Agnes步入施明靈堂。

細新抱Agnes雖然語氣重，但聽出佢其實佢係想老爺清醒，好擔老本不保。（ig@drift_greg）

Agnes係李泳漢眼中嘅「惡魔」。（資料圖片）