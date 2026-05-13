專訪｜MC張天賦拒盲衝啟德展超清醒人格　預告嘉賓人選已鎖定

MC 張天賦自《全民造星II》出道至今，憑著一副極具感染力的嗓音迅速登頂，近日他宣布 7 月再次重返紅館，《張天賦 E = mc² 演唱會 2026》原定將於2026年7月7至10日在紅磡香港體育館舉行，11日為加場。不少歌迷投訴日子大部分屬平日，上班族難以捧場。對此，MC 聽後露出一副「愕然」的表情，模仿公司高層的口吻說：「紅館嘅期真係好難有！所以今次能夠批到日子畀我已經好好，都冇得揀閒日定假期。」



MC 張天賦將於 2026 年 7 月重返紅館舉行 5 場《E = mc²》演唱會。（陳順禎攝）

為紅館努力「脫脂」定下魔鬼目標：要露啲嘢畀大家睇

雖然檔期讓歌迷叫苦連天，但公司對 MC 的吸客能力顯然信心十足。這次是他第二次挑戰紅館，且一開就是連續五場，MC 直言這是巨大挑戰，甚至自爆目前的體脂高達 21%。他笑稱：「25% 就叫肥胖，我其實很接近了」。為了在台上「露點什麼」給大家看，他現在正接受營養師和教練的「魔鬼訓練」，目標是將體脂降到 13% 。

MC 為舞台效果正進行體脂從 21% 降至 13% 的魔鬼訓練。（陳順禎攝）

拒絕「盲衝」啟德體育園 ：做好今次紅館先

至於為何不挑戰更大的啟德場地，MC 卻表現得異常清醒，他直言：「我覺得要分兩件事去講。之前開過一次紅館，但嗰陣啱入行，經驗根本唔夠 。對我嚟講，我仲未完全成熟 。」當被問到究竟要累積多少年「質量」才敢挑戰時，MC 乾脆把皮球踢回給觀眾：「大大小小嘅場對我嚟講都係開心嘅，我冇規限自己一定要去到最大嗰個場 。反而做好今次紅館先 。」他坦承，連續五場的紅館騷對他而言已是體能與聲帶的極限挑戰，畢竟他出道至今，從未試過連唱五日 。

MC 解釋點解唔去啟德騷！（陳順禎攝）

嘉賓名單走「實力派」路線：「傾向搵同我有合唱歌嘅人」

對於紅館嘉賓人選，他表示會動用真正音樂上的「人脈」：「嘉賓方面，我會傾向搵同我有合唱歌嘅人 。」他解釋，自己有很多合唱歌其實極少有 Live 演出的機會，藉著今次演唱會，他希望大家能聽到真正的「現場版」。他更強調自己沒有「前輩、新人」的門戶之見：「我唔會用呢個思維去諗，只要音樂上傾得埋、有作品，就一齊玩 。」

MC演唱會2026嘉賓預告。（陳順禎攝）

新歌《像話》被批難聽？霸氣反擊：「不屬於你就不要聽」

MC 近期推出的新歌《像話》，風格與過往的抒情曲風大相徑庭，網民反應極端，甚至有人直接留言批評「難聽」。面對惡評，MC 展現出他「反駁型人格」的一面。「我唔抗拒批評，佢哋鍾意講咩咪講咩，音樂本來就好主觀。」他淡然地說：「如果你覺得唔好聽，咁呢首歌就唔屬於你，唔係畀你聽嘅。」他透露，這次演唱會主題《E=MC²》其實隱藏著他的音樂「人格分裂」。他在即將推出的新專輯中設定了兩個主唱身分：大眾熟悉的「MC」處理主流流行曲，而「EMC」（Emz）則負責處理冷門、偏門的曲風（如《像話》、《168.5》等）。 這種將自己拆解再重組的做法，正正呼應了演唱會主題的質能方程式中「能量轉換」的概念。