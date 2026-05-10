張曼玉香港豪宅曝光逾千呎天台擁私人花園　樂做農夫收成自給自足

現年61歲的影后張曼玉早年移居歐洲後鮮有參與幕前演出，近年過着半退休生活，甚少出席公開活動，直到去年張曼玉再度回歸大眾視野，積極經營小紅書分享生活點滴。她曾分享到平價連鎖運動用品店購物，獲網民大讚貼地。她又分享了在法國波爾多（Bordeaux）的郊外採摘無花果，以及加建花園的經過，展示她洗盡鉛華、享受簡樸大自然生活的真實一面。原來張曼玉不止在法園有自己的農場，她在香港也有自己的花園。日前張曼玉就上載了她在香港豪宅天台上的私人花園，收成自家種植的芋頭的影片，樂做城市農夫。

張曼玉可以説是8、90年代香港電影圈的傳奇女星之一，她締造了無數經典的電影和角色。（《花樣年華》劇照）

張曼玉好滿足。(小紅書截圖)

張曼玉靚咗！（小紅書截圖）

樂做農夫收成自給自足

張曼玉以「城市農夫-收成芋頭」為標題，發文寫道：「當了城市農夫已經七年多了。不知道為什麼，每次收成的時候，還是會那麼興奮！一般來說，種植能吃的東西，過程起碼都要三到九個月。在這段時間里，幾乎每天都要照顧它們。也會擔心太幹、太濕、太曬、不夠太陽、風太大等等可能性😬 可能正因為這樣，到了收成的那一天，總會帶著很期待的心情。有些時候出來的效果會很好，也許有些時候還會被害蟲完全破壞……不過也不會因為這樣而放棄。因為當“天時地利人和”配合得好的時候，能吃到自己親手種出來的東西，味道真的特別好。最重要的一點，自己種的東西沒有農藥，又新鮮，又健康。吃每一口，都會感覺到一份驕傲。」

張曼玉分享收成芋頭。(小紅書截圖)

豪宅逾千呎天台擁私人花園

片中可見張曼玉身穿黑色長袖打底衫，外搭格仔恤衫配襯藍色長褲白色鞋，打扮樸實。幾近素顏的的她依然清麗脫俗，氣質出塵，呈現出真實自然美態。她收成芋頭全程親力親為，由拿取專業工作，搬盤子，到剪芋頭葉子，挖掘芋頭都是她自己一手包辦，而且手法相當熟練，可見她已很有經驗。她又表示芋頭炆排骨好美味，看來她的廚藝也十分了得。而張曼玉這個位於豪宅的天台私人花園就成為了網民的焦點，花園環境非常之寬敞，目測面積有至少一千呎，種滿了各種植物和花卉，布置充滿田園氣息，盡顯她的生活品味。

張曼玉有大量專業工具。(小紅書截圖)

張曼玉拿取工具。(小紅書截圖)

張曼玉拿盤子。(小紅書截圖)

張曼玉剪葉子。(小紅書截圖)

張曼玉好認真。(小紅書截圖)

張曼玉親力親為。(小紅書截圖)

張曼玉挖芋頭。(小紅書截圖)

好多芋頭呀。(小紅書截圖)

張曼玉收成芋頭。(小紅書截圖)