薛家燕唔信李家鼎被軟禁　勸李泳漢快搵工：看更都萬幾兩萬一個月

薛家燕昨日（9日）到西環出席慈善活動，談及李家鼎（鼎爺）家庭糾紛越演越烈，家燕姐坦言看著鼎爺在鏡頭前落淚感到非常難過。她以過來人身份語重心長，寄語鼎爺兩名兒子應以81歲的老父為重，更直言「快樂唔一定要用錢解決」，呼籲兩兄弟不要再讓老人家難受。

家燕姐坦言看著鼎爺在鏡頭前落淚感到非常難過。（新城電台提供）

家燕姐覺得快樂唔一定要用錢解決。（ig@kayinsit）

勸泳漢肯做就有飯食：做保安都有兩萬

對於大孖李泳漢聲稱「搵唔到嘢做」且生活困難，家燕姐直言在香港只要肯努力，絕對不會餓死。她表示：「泳漢話搵唔到嘢做，其實只要肯做唔會搵唔到。你有手有腳，就算做看更（保安）都有萬幾兩萬一個月，靠自己去爭取至係好事。」家燕姐更表示，若泳漢有需要，她不介意介紹工作給他，但強調：「你唔做坐喺屋企，啲錢唔會推埋嚟。」

家燕姐認為鼎爺辛勞一生，如今已屆耄耋之年，家裡應該充滿愛心而非火藥味，「鹹魚白飯又係咁食，魚翅都係咁食，最緊要大家開心，唔好令佢難過。」

家燕姐話有需要可以幫李泳漢搵工。（資料圖片）

李泳漢同太太一直無業，靠老父鼎爺養全家，但大新抱早前被影到去名店購物。（資料圖片）

直覺鼎爺非被「軟禁」：佢唔想出嚟就真

提到李泳漢公開聲帶指控弟弟李泳豪夫婦「軟禁」及「經濟封鎖」鼎爺，家燕姐認為今時今日很難發生軟禁事件，估計是誤傳。至於聲帶中鼎爺親口說細佬不准他外出，家燕姐笑言：「我諗佢係一個藉口，佢唔想出嚟就真，我諗係咁！」

家燕姐又指鼎爺工作多年理應有積蓄，關鍵在於兒子們的態度：「最重要係佢哋唔好向鼎爺攞錢，佢已經盡咗父親責任，唔需要再有咩牽掛。」她觀察到鼎爺自施明離世後消瘦不少，加上腸胃問題，身心大受打擊，叮囑鼎爺要保重身體，希望他能放下家事，多搵朋友傾偈保重身體。不過，家燕姐指自己不認識李泳漢和李泳豪兩兄弟，曾在TVB會遇上李泳豪，覺得對方為人OK有禮貌，人緣也不錯，至於李泳漢就沒有接觸過。

心痛鼎爺消瘦（資料圖片）

家燕姐覺得「快樂唔一定要用錢解決」，呼籲兩兄弟不要再讓老人家難受。（ig@drift_greg）

施明離世後，兩兄弟不和升級。（ig@drift_greg）

母親節一家同樂

今日母親節，家燕姐透露會先與家人食飯慶祝，之後出席新城電台為她舉辦的慶祝活動，並預告快將5歲的孫仔 Julian（石汶栩）將會上台獻唱《真的愛你》。

薛家燕母親節會同屋企人食飯，非常幸福。（ig@kayinsit）