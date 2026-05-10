關曜儁三年抱三「關三弟」出世　老婆生完叫老公：唔該你紮咗佢

憑處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「大隻仔」為人熟悉的34歲TVB男藝人關曜儁（Leo），昨日（9日）在社交平台宣布喜訊，太太楊韻璇（Twinkle）順利誕下第三胎兒子「關三弟」。兩夫妻自2023年起先後迎來長女凱妃、次子Torres及幼子Tyrone，短短三年間順利達成婚前約定的五口之家願望。

關曜儁婚前希望生三個，如今願望達成。（IG@leokwan）

關曜儁曾因身材肥胖，考三次訓練班才能入到TVB。（IG@leokwan）

關曜儁在《愛‧回家》曾演島大學生「范柳元」（電視截圖）

《下流上車族》演「哈比族」彈起。（IG@leokwan）

陪入產房感受到太太痛楚：太太痛到打出一拳

關曜儁今次同樣全程陪伴太太入產房，但他坦言不知為何第三次比頭兩次更加緊張。他形容太太臨盆前的陣痛猶如「驅魔人」，一直在身邊陪伴的他直言感到十分心痛。Leo更透露在產房不小心被太太打了一拳，表示：「從個一拳我就知道佢真係好痛」。他大讚太太勇敢，整個過程聽從醫護指示，迅速將「三弟」誕下。

太太生完即叫：唔該你紮咗佢

不過最搞笑的是，當太太生完鬆一口氣時，第一句便對他說：「唔該你紮咗佢。」關曜儁感恩三個孩子出世都平安順利，並分享自己的心態：「果然一齊保持嘅心態，真係會遇到好嘅過程。」他最後感恩上天賜他一個幸福熱鬧的家庭，字裏行間洋溢着喜悅與滿足。

「關三弟」出世。（IG@leokwan）

陪老婆入產房被打一拳，生完老婆就叫老公：「唔該你紮咗佢」。（IG@leokwan）

三弟返家畫面溫馨 家姐畫畫送細佬甜到漏

除了產房合照，關曜儁亦在IG Story分享了「三弟」Tyrone 出院返家的最新情況。片中所見，大家姐Lorraine與二哥Torres 見到細佬回家感到非常雀躍，兩兄妹好奇地一直圍在 BB床旁邊觀看。家姐不但輕輕拍打細佬，更初次嘗試抱住細佬的滋味，全程甜到笑瞇瞇。關曜儁透露女兒更特意畫了一幅畫迎接細佬，一入屋就對著Tyrone說：「Welcome home so sweet」。看到三姐弟融洽相處的情景，達成三個小朋友目標的關曜儁感性寫道：「我最期待嘅畫面，屋企而家真係好熱鬧。」

家姐畫咗塊畫送俾細佬。（IG@leokwan）

見到細細佬好開心。（IG@leokwan）

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由保安捱到做健身室老闆 迎來事業家庭雙豐收

關曜儁的演藝與創業之路充滿考驗。他當年考了三次才成功進入無綫藝員訓練班，同學包括吳偉豪和周嘉洛。入行初期為了追夢，他曾一邊做月薪僅五千元的保安，一邊堅持健身減肥。雖然在演藝圈多飾演配角，但他將重心發展至健身教練事業。儘管過程中遇上社運、疫情及股東紛爭而結業，但他與拍檔由零開始，在觀塘工廈無窗單位重新出發，承擔學生的課堂。經過一番努力，其健身中心越搬越大，現時已坐擁獅子山及維港海景，被譽為區內最靚景觀的健身室之一，如今事業與家庭皆迎來大豐收。

關曜儁、吳偉豪和周嘉洛「三兄弟」友情永固。（IG@leokwan）

十年前拍照係一個啟示？（IG@leokwan）