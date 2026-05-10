李泳豪分享9歲珍貴片段悼亡母　溫馨擁抱惹人鼻酸：媽母親節快樂

李家鼎前妻施明於今年3月因肺炎病逝，終年74歲。伴隨母親的離去，李泳漢與李泳豪兩兄弟的不和浮出水面，恩怨更不斷升級，至今已達互不相見的地步。因受到大孖泳漢阻撓，細孖泳豪在母親臨終前，竟有一年多時間未能相見，亦未能見母親最後一面，成為他心中難以磨滅的痛。

今日母親節，泳豪po童年與母片段，勾起無限回憶。（ig@drift_greg）

李泳豪遺憾未能見媽媽施明見最後一面。（ig@drift_greg）

為母送上一曲《A Song For Mama》

今日是泳豪失去媽媽後的第一個母親節，面對子欲養而親不在的遺憾，他在IG上載了一段珍貴的童年片段，配上Boyz II Men的名曲《A Song For Mama》，簡單一句「媽，母親節快樂❤️」，字裡行間透出萬般不捨與牽掛。

荒野拍戲盡顯母愛 溫馨擁抱惹人鼻酸

這段充滿回憶的片段，來自豪仔9歲時拍攝電影《忠義群英》的片場。當時在荒山野嶺拍外景，當年氣質清秀、溫婉的施明，一直在旁貼身照顧愛子。鏡頭背後，戴着眼鏡的豪仔天真活潑，不斷向媽媽撒嬌，而施明則滿眼寵溺，將他緊緊擁入懷中。母子倆燦爛的笑容，與如今物是人非的境況形成強烈對比，令人分外感傷。

施明滿眼寵溺，將豪仔緊緊擁入懷中。（ig@drift_greg）

李泳豪為母獻上一曲《A Song For Mama》。（ig@drift_greg）

母子互動有愛畫面逐格睇：

+ 12

為子棄演《真情》 施明成一生最強後盾

在豪仔心中，施明不只是一位慈母，更是他演藝與人生的導航明燈。童星時代，是媽媽親自帶他入行、教導演技，並捱更抵夜陪伴他度過無數個通宵拍攝的日子；就連他後來成為飄移車手，也是深受母親帥氣的駕駛技術所啟發。最令他動容的，是當年施明為了兩兄弟有更好的將來，毅然放棄演出神劇《真情》的大好機會，只為陪他們遠赴洛杉磯求學。

面對人生的高低起跌，以及種種流言蜚語，施明始終是他心底最溫暖的避風港。豪仔曾在訪問中憶述，母親生前曾溫柔地開解他：「別人怎樣說不重要，重要是你知道媽是愛你的支持你的，同時我也知道我是愛媽的，這樣便足夠了。」

母子感情要好。（ig@drift_greg）

豪仔曾透露母離世後，會每晚寫信給媽咪。（ig@drift_greg）