梁敏巧慶生獲暖男律師Matt送玫瑰表愛意　稱不靠男人養自己是豪門

梁敏巧將於本月24號迎來她的31歲生日，今日特地與一班粉絲一起舉行派對預祝生日。梁敏巧說：「今年係第三年搞呢個活動，今次想喺母親節搞，可以趁機會祝啲媽媽母親節快樂。自從《女神配對計劃》節目播出之後，我多咗啲媽咪fans同小朋友fans。我喺ig開live都有小朋友睇，我會叫佢哋畀心機讀書，好好學習，有媽咪fans同我講佢囡囡有聽我講努力讀書，學業真係進步咗，話我講一句好過佢講10句。有啲媽咪因為佢哋小朋友係我fans，佢都做埋我嘅fans。」她今日還特地準備了花和小禮物送給粉絲。

梁敏巧預祝生日。(張嘉敏攝)

梁敏巧好開心。(張嘉敏攝)

「暖男律師」劉啟進送紅玫瑰表愛意

而梁敏巧的緋聞男友「暖男律師」劉啟進（Matt） 當然也有來為壽星女預祝生日，還送上一大束心型紅玫瑰表白愛意。問到梁敏巧何時才會公開與Matt的戀情，承認對方是男朋友的身份？她說：「我哋真係無拍拖呀。（係咪友達以上戀人未滿？）唔話畀你聽，唔答。我哋嘅相處好舒服。（咁仲差啲咩？）唔知，大家咁樣相處幾好，好舒服。（咁你係咪available？）我係available呀，佢都係，我哋互相都係㗎。」

梁敏巧曬美腿。(張嘉敏攝)

梁敏巧與粉絲聚會。(張嘉敏攝)

自認自己係豪門唔靠男人養

提到早前梁敏巧於ig po相曬出身上價值逾港幣16萬的名牌首飾加手袋，問到是否Matt買給她的？梁敏巧即說：「梗係唔係，佢同朋友拍片有講話有咩鍾意就自己買啦。個手袋我舊年去貓仔婚禮時已經用緊。（自己有能力唔使靠男人買？）係，我就是豪門。（可能Matt想入贅？）佢唔會啦，佢好獨立，佢搵好多錢㗎。（贊成拍拖要財政獨立？）無乜所謂，如果佢覺得照顧我養我係開心嘅，我樂意接受，無都無所謂，自己都養到自己，但係生咗小朋友就唔同，一定要以小朋友為先。（老公啲錢要唔要畀晒你？）我對錢無咩概念，如果生咗小朋友，我啲錢可以畀晒老公管。」至於生日願望，她說：「爆job爆騷，想試下拍劇，咩角色都得，有角色有得發揮就得。」Matt又補充平日也會送些有小禮物小驚喜給梁敏巧。

梁敏巧與Matt。(張嘉敏攝)

梁敏巧獲Matt送上大束鮮花。(張嘉敏攝)