63歲莫少聰近況竟撞樣羅志祥　曾涉毒形象插水拒認兒子不肯娶洪欣

現年63歲的莫少聰於80、90年代拍過不少經典電影，包括《中國最後一個太監》、《黃飛鴻》系列飾演梁寬，當年憑俊朗樣貌在娛樂圈爆紅，可惜因感情事及2011年在北京捲入大麻風波令形象直插谷底，其後鮮有在香港露面。

莫少聰的梁寬形象深入民心。（網上圖片）

當年的莫少聰憑電影《中國最後一個太監》走紅。（網上圖片）

莫少聰近況撞樣羅志祥？

現在移居內地生活的莫少聰近年棄影從商，經營茶葉生意，亦成立義工團隊常到偏遠地區探訪，只有間中出席商演。日前莫少聰在抖音分享了一段影片，片中戴上賊仔帽的莫少聰留了一頭及肩金髮，回春了不少，身形亦瘦了幾圈，看起來完全不似實際年齡，更撞樣「亞洲舞王」羅志祥。

現在移居內地生活的莫少聰近年棄影從商，經營茶葉生意。（抖音）

莫少聰染了一頭金髮。（抖音）

竟然同羅志祥有幾分相似！（抖音）

莫少聰比起之前身形消瘦了幾圈，回春了不少。（抖音）

有不少網民都大讚莫少聰保養得宜，更有人留言表示：「印象很深的電影《中國最後一個太監》。」、「哥，别再吸毒了，唉，這辈子就是被毒毁了，不然也是國際巨星。」、「大眼聰，以前火過劉德華的存在。」、「當初好好和阿欣過日子，就不會孤獨終老，兒子也變成别人的了。」、「一個負心漢，你錯過了整片世界。你的前女友那麼優秀，為甚麼要抛棄他？」、「雖然現在淡出銀幕，但在我心中還是頂流。」、「不吸毒就好了，曾經周星馳給你當過配角。」、「港星裡面我認為最可惜的一位，要不是自毁前程，現在都是大佬級人物！」

熱心公益。（微博@莫少聰）

莫少聰不肯娶洪欣拒認兒子

當年紅極一時的莫少聰與洪欣曾有過一段情，2000年洪欣未婚懷孕並在加拿大產子莫鎬廉（後改姓為張鎬濂），當年有傳莫少聰拒認兒子亦不肯娶洪欣，被封渣男多年。其後莫少聰轉往內地發展，2011年莫少聰與來自內地的孫雲玲結婚，並誕下一女莫芷嫣。原本一家三口幸福美滿，可惜婚姻5年後宣告離婚，女兒跟隨父親生活。

莫少聰當年與洪欣有過一段情，洪欣更未婚產子誕下囝囝張鎬濂，獨力撫養兒子長大。（微博@洪欣）