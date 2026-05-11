王喜爆一TVB視帝曾致電樂易玲爆喊？　另一高層周圍唱：叫佢傻豬

現年58歲的藝人王喜近年移居台灣、英國等地居住，可是卻遇上連環不幸事件，他曾在英國大呻叫麵後沒錢付帳，又在泰國曼谷機場安檢時丟了信用卡。王喜近年非常敢言，他日前拍片爆料，在TVB高層開會期間，一視帝竟打電話向樂易玲爆喊！

王喜。（劇集截圖）

王喜移民台灣、英國多地生活旅行。（IG/ @wong_he）

王喜爆料鄭嘉穎打電話向樂易玲爆喊？

王喜在片段中爆料指，一次高層工作會議中，樂易玲電話響起，她接了電話，現場安靜下來讓樂易玲聽電話，「個個停晒嘴聽佢講電話。」而王喜則指，樂易玲臉色凝重安慰對方道：「唉呀，傻仔嚟嘅，你唔好喊啦，唔好喊、唔好喊。唉呀，冇事嘅，你返嚟先，小心揸車呀！你返到嚟喺停車場再Message我啦！」

王喜指之後樂易玲告知會議人士，打來的是「嘉穎仔」，並解釋：「傻豬嚟嘅，（佢）喺斜路見到架泥頭車擒咗上架私家車度，車上面有人死咗呀！」王喜指這事由曾勵珍告知，「複述呢個故仔同當初對話係曾勵珍。我聽到之後諗，點解曾勵珍小姐你要同我講呢番說話？係咪想我更加妒忌、討厭鄭嘉穎？當時拍緊《烈火3》，你係咪嫌......唔知係咪樂易玲令我昏迷10集，由《烈火雄心》嘅靈魂人物，變咗加護病房代言人。係咪嫌咁都唔夠，仲要加多腳！」惟他指鄭嘉穎是無辜。他又透露有「少爺仔」《烈火雄心3》時扔劇本落地。不過以上全屬王喜一方說法，並無實質證據。

王喜曾傳與鄭嘉穎樂易玲不和

2019年拍攝《烈火雄心3》時，在《烈火雄心》頭兩輯均擔大旗的王喜，被安排昏迷足10集淪為大配角，鄭嘉穎戲中孭重飛。當時有傳鄭嘉穎怕被王喜搶鏡，向高層樂易樂要求加戲份，又被傳出零交流不和，事後王喜向傳媒直認雙方有誤會，需與對方合拍80集長劇互相了解。

另外，王喜曾被傳與樂易玲不和，王喜曾於6年前在電台《1圈圈》接受訪問，指要為對方平反，他說樂小姐是一個有趣的人，曾經拖住他到藝人之家推薦給別人，令他覺得很溫馨，又透露樂易玲曾發元宵節祝福給他，令王喜感到非常窩心：「證明佢好尊重我嘅個人意願同眷顧我嘅感受。」他說一個顧及別人感受的人不會是壞人。

TVB高層樂易玲（樂小姐）。（葉志明 攝）

鄭嘉穎。（葉志明 攝）

王喜爆料。（IG@wong_he）